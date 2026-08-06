Banco Adopem promueve la cultura financiera y reconoce el liderazgo de dos emprendedoras

Mercedes Canalda de Beras-Goico, Lefia Reyes y Sarah De Moya. ( CORTESÍA DE BANCO ADOPEM )

Banco Adopem participó en Visión Emprendedora, un encuentro organizado por Revista Mercado que reunió a líderes empresariales, expertos y representantes del ecosistema emprendedor para compartir experiencias, generar conocimiento y promover el crecimiento de los negocios en el país.

Como parte de la agenda, la presidenta ejecutiva de Banco Adopem, Mercedes Canalda de Beras-Goico, participó en el panel "Cultura financiera emprendedora: cómo atraer capital sin morir en el intento"donde destacó que la educación financiera es un elemento clave para el crecimiento sostenible de los emprendimientos y para facilitar un acceso responsable al financiamiento.

"En Banco ADOPEM entendemos que otorgar un crédito es solo una parte del acompañamiento. Nuestro propósito es abrir oportunidades para que las personas fortalezcan sus negocios, generen ingresos sostenibles y mejoren su calidad de vida", afirmó Canalda de Beras Goico.

Asimismo, resaltó la importancia de acompañar a los emprendedores no solo con soluciones financieras, sino también con capacitación, asesoría y herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades de gestión, tomar decisiones informadas y desarrollar negocios más resilientes y competitivos.

Reconocimiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/mercado-2-15b4b040.jpg La emprendedora Elsa Gómez recibió el reconocimiento de manos de Mercedes Canalda de Beras-Goico y Sarah De Moya. (CORTESÍA BANCO ADOPEM)

Como parte de su participación en el evento, Banco Adopem reconoció a las emprendedoras Lefia Reyes, maestra; y Elsa Gómez, quien trabaja en el área de demolición, por su trayectoria, perseverancia y aporte al desarrollo del emprendimiento en República Dominicana.

Ambas fueron distinguidas por convertirse en un ejemplo de esfuerzo, resiliencia e inspiración para otras mujeres que buscan hacer crecer sus negocios.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de la entidad con el impulso del emprendimiento femenino y con la promoción de historias que reflejan el impacto positivo de las microempresas en la economía y en el bienestar de miles de familias dominicanas.

Con su participación en Visión Emprendedora, Banco Adopem continúa fortaleciendo su propósito de impulsar la inclusión financiera y el desarrollo de los emprendedores promoviendo espacios de diálogo, aprendizaje e intercambio de experiencias que contribuyan al crecimiento económico y social del país.