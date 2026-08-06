Con gran éxito concluye el VIII Congreso Internacional "Mujeres Levantando el Vuelo 2026"

Con una extraordinaria participación de mujeres procedentes de República Dominicana, Estados Unidos, Honduras, Perú y Puerto Rico, la Fundación De Mujer a Mujer celebró con rotundo éxito el VIII Congreso Internacional Mujeres Levantando el Vuelo 2026.

El evento se desarrolló bajo el lema: "Renacer para Volar: Sanar · Restaurar · Activar", y presidido por la periodista y escritora dominicana Jacqueline Tineo.

Durante dos intensas jornadas, el congreso se convirtió en un espacio de inspiración, crecimiento espiritual, restauración emocional y formación en liderazgo, reafirmando el compromiso de la fundación con el desarrollo integral de la mujer y el fortalecimiento de la familia.

Invitadas especiales

El evento dio inicio con la elegante Cena de Blanco y Premios ALAS, una emotiva ceremonia en la que fueron reconocidas tres mujeres por su extraordinaria trayectoria, servicio e impacto en la sociedad. En esta edición recibieron el Premio ALAS y fueron proclamadas como Embajadoras de Esperanza:

Rosa Karina , cantante y conferencista internacional.

, cantante y conferencista internacional. Keren Montero , cantante, adoradora y conferencista.

, cantante, adoradora y conferencista. Alba Neris Tineo, por su espíritu de servicio, solidaridad y compromiso con las familias y las comunidades.

Asimismo, la reconocida comunicadora dominicana Jatnna Tavárez fue distinguida como Madrina Nacional e Internacional de la Fundación De Mujer a Mujer, reconocimiento otorgado por su destacada trayectoria profesional y su permanente apoyo a iniciativas que promueven el bienestar, la dignidad y el liderazgo de la mujer.

La jornada académica reunió a destacadas conferencistas nacionales e internacionales, entre ellas Doris Cáceres, Dra. Bellamire Alevante Taveras, Carmen Guillén y Estela Brioso Mejía, quienes compartieron enseñanzas sobre sanidad emocional, restauración, liderazgo femenino, propósito de vida y crecimiento espiritual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/estela-brioso-mejia-y-cindy-martinez-40071531.jpg Estela Brioso Mejía y Cindy Martínez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/jatnna-tavarez-distinguida-como-madrina-nacional-e-internacional-de-la-fundacion-6b16e106.jpg Jatnna Tavárez distinguida como Madrina Nacional e Internacional de la Fundación. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/kerenm1-2b076ade.jpg Keren Montero reconocida con el premio ALAS por Jackeline Soriano y Jacqueline Tineo, vicepresidente y presidente de la fundación y su madre. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

De igual manera, las participaciones especiales de Rosa Karina y Keren Montero llenaron el ambiente de adoración, esperanza y ministración, tocando profundamente el corazón de las asistentes.

Uno de los momentos más enriquecedores fue el panel "Heridas, procesos y restauración", integrado por Shanilis Ortiz, Cindy Martínez, Gisela Eusebio y la pastora Julia González, viuda de Andino, quienes compartieron experiencias de vida que inspiraron a las participantes a creer que siempre es posible sanar, restaurarse y comenzar una nueva etapa.

La presidenta y fundadora de la Fundación De Mujer a Mujer, Jacqueline Tineo, expresó que este congreso representa mucho más que una actividad anual.

"Cada mujer posee alas para volver a levantarse. Nuestro propósito es acompañarlas en ese proceso de sanidad, restauración y activación, recordándoles que Dios transforma el dolor en propósito y que siempre hay una nueva oportunidad para renacer y volver a volar", comentó.

Durante el encuentro también fueron presentados los diferentes programas sociales que desarrolla la Fundación De Mujer a Mujer en favor de mujeres sobrevivientes de violencia, familias vulnerables, niños y comunidades, tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos, reafirmando su misión de seguir dejando huellas de esperanza a través de la consejería, la formación, el liderazgo y el servicio comunitario.

El VIII Congreso Internacional Mujeres Levantando el Vuelo 2026 concluyó con un poderoso tiempo de adoración, ministración y envío, motivando a las participantes a regresar a sus países fortalecidas, restauradas y comprometidas con vivir una vida de propósito, fe y servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/jacqueline-tineo-presidente-de-la-fundacion-da-bienvenida-en-2da-jornada-del-congreso-3408bfd4.jpg Jacqueline Tineo, presidente de la fundación da bienvenida en 2da jornada del congreso. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/panel-del-segundo-dia-del-congreso-106a53bb.jpg Panel del segundo día del congreso. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/jornada-clausura-en-la-playa-d626ec6d.jpg Jornada de clausura en la playa. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Como acto de clausura, las participantes se trasladaron a la playa, donde vivieron un profundo y significativo acto profético.

Allí, cada mujer escribió en un papel aquello que representaba las cargas, heridas, temores o ataduras que habían limitado su vida y, en un gesto de fe, lo quemaron como símbolo de dejar atrás el pasado para abrazar una nueva etapa.

Posteriormente, se realizó el encendido y la liberación de globos blancos, representando el vuelo hacia una vida renovada, así como la paz, la libertad, la esperanza y el compromiso de caminar con propósito.

Este emotivo momento puso el broche de oro al congreso, reafirmando el mensaje central de que siempre es posible renacer para volver a volar.

La Fundación De Mujer a Mujer agradece a las conferencistas, panelistas, patrocinadores, colaboradores, voluntarios, medios de comunicación y participantes que hicieron posible esta exitosa edición del congreso, consolidándolo como uno de los principales encuentros internacionales dedicados al crecimiento integral de la mujer en la República Dominicana.

Sobre la Fundación De Mujer a Mujer

La Fundación De Mujer a Mujer (FUDMAM) es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el desarrollo integral de la mujer, el fortalecimiento de la familia y el servicio comunitario mediante programas de consejería, capacitación, liderazgo, ayuda social y acompañamiento espiritual, impactando vidas tanto en la República Dominicana como en la diáspora.