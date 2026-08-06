Curcio trae el verano italiano a Santo Domingo

La sucursal de Piantini de la pizzería Curcio dio inicio a una experiencia de verano que también llegará, con una programación ampliada, a la Zona Colonial los días 13 y 14 de agosto.

Durante la actividad, los asistentes disfrutan de música con DJ en vivo y Aperol Spritz, además de la propuesta gastronómica del restaurante, reconocida por su variedad de pizzas al taglio. Los propietarios, los italianos Francesco Curcio y Filippo Saccani, recibieron al equipo de Diario Libre y compartieron los detalles de esta iniciativa.

Como parte de la experiencia, los visitantes podrán aprovechar un Happy Hour en alianza con Aperol Spritz, acompañado de música en vivo y una oferta inspirada en la tradición italiana.

Para esta temporada, Curcio apostó por trasladar a sus establecimientos la esencia del verano italiano a través de la combinación de pizza al taglio y Aperol Spritz.

"Queríamos hacer algo muy italiano. El Aperol Spritz nació en Italia y pensamos que combinarlo con nuestra pizza al taglio era una forma de traer ese verano italiano a República Dominicana", comentó Filippo Saccani.

Durante las jornadas, además de la propuesta de coctelería, los asistentes podrán disfrutar de la oferta habitual del restaurante.

En la sucursal de Piantini, el menú incluye también tablas de embutidos italianos, ensaladas, cervezas importadas y una selección de productos disponibles en su deli, ampliando las opciones para compartir en reuniones o encuentros sociales.

Tres años y medio apostando por un concepto diferente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/060826-curcio--foto-juan-guio--16-5fdffc62.jpg El sabor italiano en Santo Domingo. (JUAN GUIO)

Francesco Curcio explicó que el proyecto nació con el propósito de introducir en República Dominicana un estilo de pizza que hasta entonces era desconocido en el mercado local.

"Trajimos una pizza estilo pala romana, una masa y un estilo que aquí no se conocían. Es una pizza contemporánea elaborada con técnicas avanzadas de fermentación, amasado y cocción, que da como resultado una masa ligera y crocante, preparada con ingredientes italianos de alta calidad", señaló.

La propuesta se distingue por ofrecer pizza al taglio, una modalidad tradicional en Italia que se vende al corte y permite a los clientes combinar distintos sabores en una misma orden.

Curcio recordó que el primer establecimiento abrió sus puertas en enero de 2023, en la Zona Colonial. Posteriormente, la marca inauguró su sucursal de Piantini, que celebrará su segundo aniversario el próximo 1 de septiembre.

Los fundadores reconocieron que, al inicio, tenían dudas sobre la aceptación de un concepto poco conocido entre los consumidores dominicanos. Sin embargo, aseguran que la respuesta del público superó todas sus expectativas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/060826-curcio--foto-juan-guio--11-f3fac4f1.jpg Un concepto diferente para el paladar. (JUAN GUIO)

"Era un concepto diferente, una pizza por pedazos y con un estilo que nunca se había visto en el país. Nos sorprendió cómo el público dominicano lo recibió; incluso fue mejor de lo que esperábamos", afirmó Saccani.

Ambos empresarios son originarios de la región italiana de Emilia-Romaña. Francesco reside en República Dominicana desde hace 24 años, mientras que Filippo llegó hace ocho.

Tras coincidir en el país y compartir su pasión por la gastronomía italiana, decidieron crear un concepto contemporáneo inspirado en las tradiciones culinarias de su región, que hoy busca consolidarse como una propuesta diferenciada dentro de la oferta gastronómica local.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/060826-curcio--foto-juan-guio--7-40b12a23.jpg Julio Marte, Yohan Amparo y Lia Genao. (JUAN GUIO)