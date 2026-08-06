Segunda edición de Marketing Unplugged impulsará el marketing con propósito

Clayra Morales, creadora del evento de Marketing Unplugged y fundadora de TBA Digital Marketing. ( FOTO CEDIDA POR MARKETING UNPLUGGED )

En un contexto donde la automatización y la inteligencia artificial redefinen las reglas del mercado, la segunda edición de Marketing Unplugged: Human First se consolida como una plataforma clave para reflexionar sobre el rol estratégico de lo humano en la construcción de marcas relevantes, sostenibles y diferenciadas.

El evento, que se celebrará el próximo 22 de agosto, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en las instalaciones de Pyhex, reunirá a líderes empresariales, creativos, estrategas y tomadores de decisiones del ecosistema de marketing y comunicación, con el objetivo de impulsar conversaciones accionables sobre branding, influencia, cultura y negocio.

Formato inmersivo

Esta nueva edición eleva su propuesta hacia un formato más inmersivo y experiencial, integrando contenido de alto valor con una puesta en escena inspirada en grandes producciones de entretenimiento, como los Video Music Awards.

Este enfoque responde a una visión clara: transformar la manera en que se consume el aprendizaje en la industria, haciéndolo más dinámico, memorable y alineado con las nuevas expectativas de las audiencias.

"Hoy más que nunca, las marcas necesitan conectar desde la autenticidad. En un mercado saturado de herramientas tecnológicas, lo humano se convierte en el principal diferenciador", afirmó Clayra Morales, creadora del evento y fundadora de TBA Digital Marketing.

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"Marketing Unplugged no es solo un evento, es una experiencia diseñada para provocar ideas, cuestionar modelos tradicionales y generar conexiones de valor", expresó.

La empresaria agregó: "Proponemos realizar una ingeniería inversa donde en vez de iniciar con IA, usemos nuestro pensamiento crítico. Lo que queremos provocar es que procedan a ´quitarse el plástico al cerebro´ en momentos en los que estamos viviendo una realidad en la que le estamos pidiendo permiso a la inteligencia artificial para pensar".

Agenda del evento

La agenda iniciará con la participación internacional de Enma (Estados Unidos), con la conferencia "El branding NO te va a salvar", que plantea una mirada crítica sobre la sobrevaloración de la identidad visual frente a la estrategia.

Le seguirá Den Borg (Argentina), quien abordará "Los pilares de una marca personal auténtica", ofreciendo herramientas prácticas para construir credibilidad y posicionamiento en entornos digitales. A seguidas se realizará la conferencia "¡Auxilio! Somos socios, padres y pareja" por parte de Douglas Castillo y Clayra Morales.

El programa integra además espacios de diálogo estratégico que abordan los principales desafíos del sector. Entre ellos, el panel "Marca Personal", enfocado en cómo construir autoridad sin depender de la viralidad, con la participación de referentes como Leslie Polanco, Alondra Ángeles, Jenniffer Arias, Modesto y Yan Suriel, bajo la conducción de Nikky.

Asimismo, el panel "Publicidad, Marketing y Economía del Creador" analizará la evolución del modelo de negocio en la industria creativa, destacando la importancia de diferenciarse en un entorno donde el acceso a herramientas es cada vez más democrático.

Este espacio contará con la participación de Omar Andrés "dreomar", Héctor Manzueta, Jean Vargas, Isidro Frometa y Eury Siriaco con la conducción de Clayra Morales.

La relación cliente-agencia será abordada desde una perspectiva estratégica en el panel "Trayectoria Profesional / Clientes", donde se explorarán los factores que inciden en la toma de decisiones y la contratación de servicios.

Este segmento estará liderado por Edith Smester junto a Ciara Matos, CEO de Incociv y Jennifer Terrero, Directora de Publicidad en Grupo Ramos

Como parte de su enfoque en diversidad y liderazgo, el evento incluirá el podcast en vivo "Mujeres en los Negocios", conducido por Estafani Bonetti, con la participación de destacadas profesionales como la Dra. Nicole Cabrol, Giselle Lugo, Ana Nicole y Rachell Holguín, quienes compartirán experiencias reales sobre crecimiento, liderazgo y toma de decisiones.

Más allá del contenido académico, Marketing Unplugged apuesta por una experiencia integral que combina aprendizaje, entretenimiento y networking estratégico. La jornada iniciará con una apertura disruptiva a cargo de la comediante Lauren Molina, y contará con espacios para activaciones de marca, fomentando la interacción directa entre empresas y audiencia.

El evento culminará con un VIP Lounge y afterwork con ambientación musical con éxitos de rock de los 90 's y 2000, diseñado como un espacio de conexión genuina para fortalecer relaciones profesionales y generar oportunidades de negocio.

Este evento es producido por TBA Digital Marketing junto a Proyes con el apoyo de Incociv y otras marcas que estarán brindando una experiencia estelar. Las boletas están disponibles a través de clayramorales.com/marketingunplugged.