Moneycorps celebra 20 años e inaugura sucursal en Plaza Galerías del Este

Ingrid Reyes Del Villar y Giselle Pérez con el equipo de colaboradores de la nueva sucursal San Vicente de Paúl. ( FOTO CEDIDA POR MONEYCORPS )

Cumpliendo con su misión de expandir y fortalecer sus servicios, Ingrid Reyes Del Villar, presidenta de la empresa Agente de Remesas y Cambio Moneycorps I.R., inauguró su nueva sucursal de la Plaza Galerías del Este, ubicada en la avenida San Vicente de Paúl.

Al pronunciar el discurso central, Ingrid Reyes Del Villar expresó que esta oficina representa un paso importante que afianza el proceso de expansión de la empresa "y coincide con una fecha de gran significado, al conmemorarse nuestro veinte aniversario de operaciones en República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/1-aurelia-melo-marivel-santiago-ingrid-reyes-del-villar-giselle-perez-y-yoneidy-castillo-realizan-el-corte-de-cinta-de-nueva-sucursal-8c904e86.jpeg Aurelia Melo, Marivel Santiago, Ingrid Reyes Del VIllar, Giselle Pérez y Yoneidy Castillo realizan el corte de cinta de nueva sucursal. (FOTO CEDIDA POR MONEYCORPS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/3-ingrid-reyes-del-villar-el-sacerdote-quirilio-de-la-parroquia--santa-monica-y-giselle-perez-ea38dc10.jpeg Ingrid Reyes Del Villar, el sacerdote Quirilio, de la parroquia Santa Mónica y Giselle Pérez. (FOTO CEDIDA POR MONEYCORPS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/4-ingrid-reyes-del-villar-se-dirige-a-los-presentes-ddc4e0db.jpeg Ingrid Reyes Del Villar se dirige a los presentes. (FOTO CEDIDA POR MONEYCORPS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/corte-de-cinta-aurelia-melo-marivel-santiago-ingrid-reyes-del-villar-giselle-perez-y-yoneidy-castillo-realizan-el-corte-de-cinta-de-nueva-s-b2bb4b02.jpeg Corte de cinta. Aurelia Melo, Marivel Santiago, Ingrid Reyes Del VIllar, Giselle Pérez y Yoneidy Castillo realizan el corte de cinta de la nueva sucursal. (FOTO CEDIDA POR MONEYCORPS) ‹ >

Dos décadas de servicios

Indicó que durante dos décadas, Moneycorps ha brindado servicios de cambio de divisas, transferencias internacionales corporativas desde y hacia el extranjero, remesas familiares y otras soluciones financieras tanto para clientes personales como corporativos, por lo que se consolidado como una empresa regulada y comprometida con los más altos estándares de calidad, transparencia y cumplimiento.

Asimismo, destacó que esta sucursal –bendecida por el sacerdote Quirilio, de la parroquia Santa Mónica-, constituye un paso importante para el crecimiento y fortalecimiento de la relación cercana que desde sus inicios, la empresa ha establecido con sus clientes, colaboradores y aliados estratégicos.

"Cada sucursal que abrimos representa oportunidades, sueños, familias que reciben apoyo desde el exterior y empresas que confían en nosotros para manejar sus operaciones con seguridad y transparencia", aseguró Reyes del Villar.

En ese sentido, agradeció la confianza de los presentes, así como la dedicación de los colaboradores que forman parte de la familia Moneycorps, resaltando que el crecimiento alcanzado ha sido posible gracias a ese esfuerzo conjunto invaluable.

Los clientes, colaboradores, aliados estratégicos y familiares presentes disfrutaron un ameno encuentro de confraternidad en el que la propietaria de Moneycorps reafirmó su compromiso institucional de seguir ofreciendo servicios financieros ágiles, seguros y personalizados para satisfacer las necesidades de los dominicanos dentro y fuera del país.