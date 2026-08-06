RD se corona campeona mundial de cálculo mental a solo nueve meses de la llegada de Aloha al país

Los ganadores de. Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha 2026, Emilia Lin y Einar Báez. ( FOTO CEDIDA POR ALOHA RD )

Está demostrado que los niños aprenden a afrontar los restos de su aprendizaje con motivación y espíritu de superación, potenciando las capacidades de memoria fotográfica y la realización de mapas mentales.

Esta realidad fue demostrada con hechos palpables: República Dominicana hizo historia, al participar en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental Aloha 2026, celebrado en Panamá.

RD recibió dos de los máximos premios del evento en el que compitieron más de 1,000 niños de más de 40 países, así demostrando que el talento dominicano tiene potencial y puede triunfar al más alto nivel mundial.

De acuerdo a Amy Ariza, directora de Operaciones de Aloha República Dominicana, Einar Báez de 8 años y Emilia Lin de 9 años ganaron respectivamente segundo y tercer lugar de sus categorías. Compitiendo con países como China, España, India, Portugal, Taiwán, Malasia, Bangladesh y México.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/estelo1-bcbc3b5b.jpg Este logro evidencia que la formación y disciplina dejan huellas, directora de Aloha RD recibe una distinción en Panamá. (FOTO CEDIDA POR ALOHA RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/la-dominicanidad-estuvo-presente-en-el-concurso-internacional-0966100d.jpg La dominicanidad estuvo presente en el concurso internacional. (FOTO CEDIDA POR ALOHA RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/se-enferntaron-a-mas-de-40-paises-38088056.jpg Los concursantes dominicanos se enfrentaron a representantes de más de 40 países. (FOTO CEDIDA POR ALOHA RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/representaron-el-pais-con-orgullo-53f5763f.jpg Los chicos representaron al país con orgullo. (FOTO CEDIDA POR ALOHA RD) ‹ >

En este sentido dijo que "este logro marca un antes y un después. Durante mucho tiempo hemos asociado este tipo de competencias con países asiáticos. El entrenamiento con ábaco se ha utilizado en Asia de manera obligatoria desde hace cientos de años, apoyándolos a crear su reputación de inteligencia y disciplina. Hoy, nuestros niños demuestran que el potencial no depende del país donde se nace, sino de las oportunidades y herramientas que se ponen a su alcance".

La joven emprendedora afirmó que hace apenas nueve meses, Aloha Mental Arithmetic llegó a República Dominicana con la misión de desarrollar las capacidades cognitivas de los niños.

Esto lo lograrían a través del ábaco japonés y actividades diseñadas para fortalecer la concentración, la memoria, la atención, la lógica matemática, la agilidad mental y la creatividad, entendiendo que el programa ya está impactando y revolucionando la educación del país.

Este triunfo confirma una verdad poderosa: todos los niños nacen con un enorme potencial. La diferencia está en las herramientas, la disciplina, la constancia y las oportunidades que reciben para desarrollarlo.

Proyecto educativo

Ariza, quien llegó al país desde Londres con el sueño y la visión de aportar y cambiar la animadversión de muchos niños en el campo de los números, a través de este proyecto educativo.

"Celebramos profundamente a nuestros campeones, cuyo esfuerzo, dedicación y perseverancia hicieron posible esta victoria. Pero también celebramos a la República Dominicana. Porque este no es solo el triunfo de unos niños; es la demostración de que nuestro país puede competir con los mejores del mundo cuando apuesta por el desarrollo de su talento", expresó.

Por su parte, Ronit Motwani, director ejecutivo de Aloha RD, explicó que el ábaco japonés, es una herramienta con miles de años de historia, ha sido utilizado durante generaciones en Asia por su impacto comprobado en el desarrollo del cerebro y el pensamiento matemático.

Gracias a los esfuerzos de Aloha, actualmente, esa misma metodología está transformando la educación de niños dominicanos y ya ha llevado al país a lo más alto del escenario internacional.