Restaurante Amigos es reconocido por sus cuatro décadas de excelencia en el sector gastronómico

El emblemático Restaurante Amigos fue distinguido con el reconocimiento a la Trayectoria Empresarial 2026, un galardón otorgado en honor a sus 40 años de historia y por sus valiosos aportes al desarrollo económico y social de la región del Cibao y de la República Dominicana.

El importante galardón fue otorgado por las organizaciones internacionales, Dominican Intl Business & Tourism Chamber, Inc., The Ballester Business Group y El Mundo de los Negocios. La distinción fue recibida por la CEO del establecimiento, Onassis Genao, junto a su hijo Sean y Raymond Ulloa.

Onassis Genao agradeció el reconocimiento y reafirmó su compromiso de continuar ofreciendo una experiencia gastronómica de excelencia, basada en la calidad, la innovación y un servicio cercano que ha caracterizado al restaurante durante cuatro décadas.

Con estos reconocimientos se busca visibilizar el legado de los empresarios que han construido grandes marcas y empresas, para fortalecer la confianza en la población de Santiago, el Cibao y el País.

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Líderes empresariales

Junto a el restaurant Amigos fueron reconocidos líderes empresariales como José Clase, un tributo póstumo a Huáscar Rodriguez (Cementos Cibao), Tomás Pastoriza (Banco del Progreso) y Ángel Rodríguez (fundador de Ferreteria Bellon) , al igual que a la Cámara Junior y Capex.

Con una sólida trayectoria, que inició en 1986 en Estados Unidos, Restaurante Amigos se ha consolidado como uno de los principales referentes de la gastronomía dominicana.

Actualmente figura entre los restaurantes mejor valorados de Santiago y del país, con una calificación de 4.8 estrellas, además de ser uno de los establecimientos gastronómicos con mayor comunidad de seguidores en redes sociales.

Este nuevo reconocimiento se suma al premio Restaurante del Año 2024, otorgado por la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC); al Récord Guinness 2025 por el mofongo más grande del mundo, con un peso oficial de 560 kilogramos,convirtiéndose en un patrimonio dominicano; al reconocimiento Travellers´ Choice 2025 de Tripadvisor, que ubica al restaurante entre el 10 % de los establecimientos mejor valorados de la plataforma; así como un reconocimiento especial de la Federación Dominicana de Comerciantes por la obtención del Récord Guinness internacional.

Asimismo, la empresa cuenta con una certificación emitida por el Ministerio de Trabajo, que evidencia su compromiso con las buenas prácticas laborales y el cumplimiento de los estándares establecidos por el ministerio.

Con esta nueva distinción, Restaurante Amigos continúa consolidándose como uno de los principales referentes de la gastronomía dominicana y mantiene su compromiso de seguir ofreciendo una experiencia de excelencia a cada uno de sus visitantes.