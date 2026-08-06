Seguros Patria celebra 55 años en el mercado asegurador dominicano

Osvaldo Nolasco, Janet Nolasco, Dilsys Nolasco y Rafael Nolasco. ( FOTO CEDIDA POR SEGUROS PATRIA )

Seguros Patria celebró su 55 aniversario de fundación con un encuentro que resaltó más de cinco décadas de aportes al desarrollo del mercado asegurador dominicano.

La actividad reunió a agentes y corredores de seguros de amplia trayectoria, grandes productores, colaboradores, asesores, consultores, colegas del sector asegurador y contó además con la presencia del Superintendente de Seguros de la República Dominicana y parte de su equipo.

En representación del fundador de la empresa, el señor Rafael Bolívar Nolasco, su hijo Rafael Bolívar Nolasco Morel dirigió las palabras centrales de la velada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/khouri-henriquez-luis-valdez-julio-cesar-valentin-y-jose-de-la-cruz-21f51cbe.jpg Khouri Henríquez, Luis Valdez, Julio César Valentín y José De La Cruz. (FOTO CEDIDA POR SEGUROS PATRIA)

En su intervención, atribuyó el éxito y la permanencia de Seguros Patria a la resiliencia inculcada por su padre desde los orígenes de la compañía, y expresó su gratitud a todos los presentes por su aporte al crecimiento de la institución a lo largo de estas cinco décadas.

Nolasco Morel también fijó la mirada en el porvenir, reconociendo los retos que enfrenta el mercado asegurador ante los cambios tecnológicos, las regulaciones nacionales e internacionales, y las nuevas exigencias de un cliente cada vez más informado y digitalizado.

Fundada en 1971, Seguros Patria se ha consolidado como una de las compañías de seguros de mayor trayectoria en el país, con una amplia gama de productos, siendo el seguro de vehículos su línea predominante.

La empresa dispone de 25 sucursales a nivel nacional, agentes en todo el territorio dominicano, más de 272,000 pólizas de seguros de vehículos activas y un equipo de más de 300 colaboradores comprometidos con la excelencia en el servicio.

Con 55 años de trayectoria, Seguros Patria reafirma su compromiso con el desarrollo del mercado asegurador dominicano y su vocación de seguir siendo un aliado cercano y confiable para el mercado asegurador dominicano, respaldando la confianza de quienes han elegido su propuesta a lo largo de estas cinco décadas y proyectándose hacia nuevas metas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/ruben-sanchez-milagros-de-los-santos-y-ricardo-feris-7b9088a6.jpg Ruben Sánchez, Milagros De Los Santos y Ricardo Feris. (FOTO CEDIA POR SEGUROS PATRIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/rafael-nolasco-1-98135c35.jpg Rafael Nolasco. (FOTO CEDIDA POR SEGUROS PATRIA) ‹ >

Acerca de Seguros Patria

Seguros Patria es una empresa dominicana fundada en 1971, especializada en seguros de vehículos y con una amplia cartera de productos para personas y empresas.

Con presencia en todo el territorio nacional a través de 25 sucursales y una extensa red de agentes, es una de las instituciones aseguradoras de mayor trayectoria en la República Dominicana.