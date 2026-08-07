Consultorio Capellán & Cordero realizó conversatorio "Lo que las mujeres callan"

Minerva Cordero, Olivio Capellán y Lenny Capellán. ( FOTO CEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO )

El Consultorio de Ginecoobstetricia e Imágenes Diagnósticas Capellán & Cordero realizó el conversatorio "Lo que las mujeres callan: del silencio a la culpa", un encuentro concebido para abrir un espacio seguro, respetuoso y humano en el que las mujeres asistentes pudieron dialogar sobre temas vinculados a su salud física, emocional y mental.

La actividad se llevó a cabo el sábado 1 de agosto, en la Quinta Dominica, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, y reunió a especialistas de la salud femenina en un encuentro orientado a la prevención, la educación, el acompañamiento y el bienestar integral de la mujer.

El conversatorio surgió como una iniciativa del Consultorio Capellán & Cordero, impulsada desde su dirección por Olivio Capellán, con el propósito de llevar la orientación médica más allá de la consulta tradicional y fortalecer los lazos de cercanía con la comunidad de pacientes que durante años ha confiado en el trabajo de sus doctoras.

El encuentro buscó que las asistentes pudieran formular preguntas, compartir inquietudes y reflexionar sobre experiencias que muchas veces permanecen en silencio por miedo, vergüenza o culpa.

La propuesta partió de la idea de que muchas cargas emocionales no siempre son visibles, pero pueden influir en la manera en que una mujer vive, se relaciona con los demás y cuida de su propia salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/2-leiko-ortiz-y-nicole-sencion-4e0351b3.jpg Leiko Ortiz y Nicole Senció. (FOTOCEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/4-ana-corporan-y-blaine-guerrero-c7038672.jpg Ana Corporán y Blaine Guerrero. (FOTOCEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/5-angelita-navarro-genald-senior-y-karen-tamariz-921ad931.jpg Angelita Navarro, Genald Senior y Karen Tamariz. (FOTOCEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/6-andrea-castillo-y-eva-minaya-e965c97a.jpg Andrea Castillo y Eva Minaya. (FOTOCEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/8-yolanda-polonia-krishna-gil-y-maria-urena-42526b50.jpg Yolanda Polonia, Krishna Gil y María Ureña. (FOTOCEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/9-las-doctoras-minerva-cordero-y-lenny-capellan-durante-el-conversatorio-31dae3b8.jpg Las doctoras Minerva Cordero y Lenny Capellán durante el Conversatorio. (FOTOCEDIDA PORCONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO ) ‹ >

Temas tratados durante la jornada

Durante la jornada participaron la Dra. Lenny A. Capellán, ginecóloga, obstetra y sonografista, directora médica del Consultorio Capellán & Cordero; y la Dra. Minerva Elina Cordero Díaz, ginecóloga-obstetra y cofundadora del consultorio.

Entre los temas tratados durante el encuentro figuraron los silencios que muchas mujeres aprenden a guardar desde la infancia, la culpa como consecuencia del dolor no expresado, la violencia emocional, el abuso, las heridas invisibles, la maternidad, las relaciones de pareja, las exigencias sociales, la ansiedad, la depresión y la relación entre las emociones y la salud física.

Asimismo, se abordó la importancia de pedir ayuda sin vergüenza, el valor de la prevención médica, el acompañamiento profesional, el perdón, la resiliencia y los procesos de reconstrucción personal desde una mirada médica, psicológica y humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/3-maria-eugenia-manon-y-alejandra-diaz-89a7ae65.jpg María Eugenia Mañón y Alejandra Díaz. (FOTO CEDIDA POR CONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/7-kathy-ceballos-sancheska-sanchez-y-evelyn-puello-d2df6748.jpg Kathy Ceballos, Sancheska Sánchez y Evelyn Puello. (FOTO CEDIDA PORCONSULTORIO CAPELLÁN & CORDERO ) ‹ >

Los organizadores destacaron que, a lo largo de su trayectoria, han comprobado que muchas mujeres llegan a consulta con preguntas que nunca antes se habían atrevido a formular. Algunas cargan silencios de muchos años y otras creen que deben enfrentarlo todo solas.

En ese sentido, valoraron el conversatorio como una oportunidad para transformar el silencio en conversación, la culpa en comprensión y la soledad en acompañamiento.

Para el Consultorio Capellán & Cordero, esta actividad representó el inicio de un proyecto que aspira a desarrollarse de manera continua, abordando distintos temas relacionados con la salud, el bienestar y el crecimiento integral de la mujer.

Los organizadores resaltaron que el bienestar femenino no depende únicamente de un diagnóstico o tratamiento, sino también de la educación, la prevención, la escucha activa y el acompañamiento oportuno. En ese sentido, reiteraron que la medicina alcanza su mayor impacto cuando se ejerce con ciencia, cercanía y sensibilidad humana.

El conversatorio contó con el respaldo de Megalabs, Lafage, Macario, Grupo Mallén, Lam y PreventCare.

Para más información sobre próximas iniciativas, los interesados pueden comunicarse con el Consultorio Capellán & Cordero a través del correo info@capellancordero.com o visitar la página web de esta entidad..