elDinero Mujer Talks impulsa el diálogo sobre sostenibilidad y liderazgo empresarial

La revista elDinero Mujer celebró el pasado jueves 30 de julio la primera edición de elDinero Mujer Talks, un espacio concebido para promover conversaciones estratégicas sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las empresas en materia de sostenibilidad, liderazgo e innovación.

Bajo el tema "Sostenibilidad que genera valor: liderazgo, negocios y futuro", el encuentro reunió a empresarias, ejecutivas, representantes del sector productivo y líderes empresariales en el Corporativo Martí, quienes compartieron experiencias y reflexionaron sobre el papel de la sostenibilidad como un eje transversal para la competitividad y el crecimiento de las organizaciones.

Durante la apertura del evento, el presidente ejecutivo de Martí, Carlos José Martí, destacó la importancia de fortalecer el liderazgo femenino en los espacios de decisión e hizo un llamado a las empresas a impulsar iniciativas con impacto social y ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Por su parte, el director del periódico elDinero, Jairon Severino, explicó que elDinero Mujer Talks nace como una plataforma permanente de diálogo para acercar la sostenibilidad al ámbito empresarial desde una perspectiva práctica, demostrando que integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza representa una oportunidad para crear valor y fortalecer la competitividad de las empresas.

En tanto, la editora de elDinero Mujer, Danielis Fermín, señaló que esta iniciativa forma parte del compromiso de la revista con la generación de contenidos y espacios que impulsen conversaciones relevantes para el crecimiento de las mujeres líderes y del ecosistema empresarial dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/aura-caraballo-y-clara-soriano-ec031bb9.jpg Aura Caraballo y Clara Soriano. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/carlos-jose-marti-danielis-fermin-y-jairon-severino-8f402d97.jpg Carlos José Martí, Danielis Fermín y Jairon Severino. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/esteban-delgado-jairon-severino-y-juan-amell-2f6154c6.jpg Esteban Delgado, Jairon Severino y Juan Amell. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/indira-isabel-lorenzo-maureen-tejeda-metz-julissa-baez-y-gilse-echavarria-6c057cc7.jpg Indira Isabel Lorenzo, Maureen Tejeda Metz,, Julissa Báez y Gilsé Echavarría. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/iris-acosta-celeste-perez-danielis-fermin-vilma-batista-y-stephany-ortiz-b6e0aea3.jpg Iris Acosta, Celeste Pérez, Danielis Fermín, Vilma Batista y Stephany Ortiz. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/johanna-henriquez-wendy-espinal-y-eliana-lara-83364acc.jpg Johanna Henríquez, Wendy Espinal y Eliana Lara. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/renata-sanchez-julissa-baez-y-gloria-zacarias-b9d9df5f.jpg Renata Sánchez, Julissa Báez y Gloria Zacarias. (FOTO CEDIDA POR ELDINERO MUJER) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/stephany-ortiz-danielis-fermin-e-ibelca-mencia-558e8097.jpg Stephany Ortiz, Danielis Fermín e Ibelca Mencía. https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/vilma-batista-angelica-castillo-stephany-ortiz-y-elba-isenia-jimenez-3421f780.jpg Vilma Batista, Angélica Castillo, Stephany Ortiz y Elba Isenia Jiménez. ‹ >

Agenda del diálogo

Como parte de la agenda se desarrolló el panel "Sostenibilidad que genera valor", integrado por Julissa Báez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem); Maureen Tejeda Metz, directora de la Fundación Cap Cana, e Indira Isabel Lorenzo, directora de Sostenibilidad de MARTÍ y de la Fundación Tropigas.

La conversación fue moderada por Gilsé Echavarría, country manager de CCK República Dominicana.

Las panelistas coincidieron en que la sostenibilidad ha evolucionado de ser una tendencia a convertirse en un componente estratégico para la gestión empresarial, capaz de fortalecer la reputación corporativa, impulsar la innovación y generar valor compartido para las organizaciones y la sociedad.

Asimismo, Rosa Anacaona Pascual, directora de Seiton Consultores, ofreció la conferencia "La dura tarea de sostener un negocio", en la que abordó los principales desafíos que enfrentan las empresas para mantener su crecimiento en un entorno económico cambiante y destacó la importancia de incorporar la sostenibilidad dentro de la estrategia corporativa como una ventaja competitiva de largo plazo.

Durante la actividad también fue presentada la edición número 34 de la revista elDinero Mujer, dedicada a las Industrias Creativas, publicación que reúne entrevistas, reportajes y análisis sobre el impacto económico de los sectores creativos y el papel de la sostenibilidad como motor de innovación y desarrollo.

La primera edición de elDinero Mujer Talks contó con el respaldo de Martí, Cap Cana, Ciudad Destino, Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Sistema Coca-Cola–Bepensa, Laboratorios Alfa, Pernod Ricard Dominicana y Lilimolone, aliados que hicieron posible este espacio de intercambio y aprendizaje.

Con esta iniciativa, elDinero Mujer reafirma su compromiso de impulsar conversaciones que fortalezcan el liderazgo femenino, promuevan modelos de negocio sostenibles y contribuyan a construir una economía más innovadora, competitiva e inclusiva.