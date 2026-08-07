Santo Domingo Motors y Suzuki amplían su propuesta de movilidad con la nueva Vitara Across

En un encuentro celebrado en su showroom de la avenida John F. Kennedy, Santo Domingo Motors y Suzuki presentaron al mercado automotriz nacional la nueva Suzuki Vitara Across.

Se trata de un SUV que fortalece el portafolio de la marca en el país, al incorporar un sistema híbrido ligero inteligente, tecnologías avanzadas de seguridad y un mayor nivel de confort para adaptarse a las necesidades de los conductores.

El evento de lanzamiento reunió a clientes, aliados y ejecutivos de Santo Domingo Motors, entre ellos Alexis Anselin, miembro del consejo de directores; Marielly Figueroa, directora comercial y de postventa; y Vicente Chuan, gerente senior Comercial de Suzuki.

En el acto, Vicente Chuan, en compañía del robot con inteligencia artificial "Suki", ofreció las palabras centrales, destacando que la Vitara Across responde a las nuevas expectativas de los consumidores que buscan un vehículo con mayor tecnología, seguridad, confort y eficiencia, sin renunciar a la calidad y confiabilidad que distinguen a Suzuki.

En las palabras de bienvenida, el ejecutivo enfatizó que la Suzuki Vitara Across consolida la oferta de Suzuki en uno de los segmentos de mayor crecimiento en el país, elevando el estándar en tecnología, confort y conectividad.

"Pensada para responder a las exigencias de la movilidad diaria, la Vitara Across incorpora un eficiente motor gasolina de 1.5 litros (103 HP y 137 Nm), complementado por el sistema híbrido ligero inteligente SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) de 12V, el cual le ofrece un torque adicional en los arranques de hasta 50 Nm", destacó Chuan.

Resaltó que esta tecnología recarga su batería de iones de litio de forma autorrecargable desaceleraciones y frenadas, asistiendo al motor en arranques y aceleraciones sin necesidad de enchufarse, lo que contribuye a optimizar el consumo de combustible y brindar una conducción más suave.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/foto-7-la-nueva-suzuki-vitara-across-ecc04156.jpg La nueva Suzuki Vitara Across. (CORTESÍA SANTO DOMINGO MOTORS)

En cuanto a conectividad y tecnología, explicó que la Suzuki Vitara Across incorpora un tablero digital de 10.25 pulgadas, una pantalla táctil HD de 10.1 pulgadas con integración inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y un sistema Head-Up Display que proyecta información relevante de conducción en el campo de visión del conductor.

En materia de confort, se destacó que el equipamiento incluye un sistema de sonido premium Infinity con ocho parlantes y subwoofer, iluminación ambiental LED multicolor, asientos delanteros ventilados y tapizados en piel, con acción eléctrica en el del conductor, cargador inalámbrico, techo panorámico y apertura de compuerta trasera con manos libres.

Asimismo, elementos diseñados para brindar una experiencia de viaje más cómoda y placentera.

En materia de seguridad, Chuan destacó que la Suzuki Vitara Across incorpora Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), que reúne tecnologías diseñadas para fortalecer la protección y brindar mayor confianza durante la conducción.

El modelo cuenta con seis bolsas de aire, cámara con visión de 360 grados, sistema de frenado autónomo de emergencia, advertencia y asistencia de cambio de carril, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, control de crucero adaptativo y freno de parqueo electrónico con Auto Hold.

Asimismo, para los terrenos más exigentes, integra el reconocido sistema de tracción AllGrip (4WD) equipado con cuatro modos de manejo (Automático, Snow, Sport y Lock).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/foto-3-pedro-cabrera-y-alexis-anselin-d739a507.jpg Pedro Cabrera y Alexis Anselin. (CORTESÍA SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/foto-1a-vicente-chuan-alejandra-santos-marielly-figueroa-y-sebastian-lotartaro-f5260b41.jpg (CORTESÍA SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/foto-5-lara-caceres-y-riccie-oriach-63995419.jpg Riccie Oriach y Lara Cáceres. (CORTESÍA SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/foto-10-juan-roberto-musa-8b15edf7.jpg Juan Roberto Musa. (CORTESÍA SANTO DOMINGO MOTORS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/foto-17-diego-nouel-diego-valenzuela-jose-olivo-y-arnaldo-perez-66c9a8b9.jpg Diego Nouel, Diego Valenzuela, José Olivo y Arnaldo Pérez. (CORTESÍA SANTO DOMINGO MOTORS) ‹ >

Versiones

Diseñada para profesionales, parejas y familias con un estilo de vida activo, la nueva Suzuki Vitara Across se comercializará en todas las sucursales de Santo Domingo Motors y dealers autorizados de la marca en sus tres versiones estructuradas para distintas necesidades:

GL 2WD , por 27,995 dólares

, por 27,995 dólares GLX 2WD, por 29,995 dólares

GLX 4WD, por 33,995 dólares

Los asistentes a la noche de presentación tuvieron la oportunidad de presenciar la exhibición estática del vehículo y realizar pruebas de manejo para comprobar de primera mano su desempeño y tecnología.

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