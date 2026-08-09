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La Bodega
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La Bodega y Arturo Fuente Cigar Club ofrecen una experiencia exclusiva

La actividad se llevó a cabo en el rooftop de La Bodega, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial concebida para exaltar los sabores y aromas, en una atmósfera relajada

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    La Bodega y Arturo Fuente Cigar Club ofrecen una experiencia exclusiva
    John Paul Garrido y José Manuel González. (CORTESÍA DE LA BODEGA Y ARTURO FUENTE CIGAR CLUB)

    La Bodega en colaboración con Arturo Fuente Cigar Club, ofreció una velada exclusiva diseñada para celebrar el tiempo, el carácter y el legado que distinguen a cada padre.

    El encuentro reunió a invitados especiales en torno a una cuidada selección de destilados premium, destacando las etiquetas de Glenfiddich, Woodford Reserve y Casa Dragones, acompañadas por los emblemáticos cigarros artesanales de Arturo Fuente.

    La actividad se llevó a cabo en el rooftop de La Bodega, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial concebida para exaltar los sabores y aromas, en una atmósfera relajada.

    A su llegada, cada invitado recibió un cigarro de cortesía y un cóctel de bienvenida: el "Old Fashioned" preparado con Woodford Reserve, marcando el inicio de una noche memorable.

    Se habilitó una estación de personalización de botellas de Casa Dragones, y como regalo, cada asistente se llevó un recuerdo único de la celebración: un cenicero personalizado.

    La experiencia gastronómica incluyó una colaboración especial con KahKow, que desarrolló una selección de chocolates especialmente concebidos para complementar los destilados y cigarros de la noche. Entre las creaciones destacaron:

    • Bombones de trufa con café
    • Granilla y ron
    • Thin barks rellenos de almendra y flor de sal

    El menú de degustación estuvo compuesto por una cuidadosa selección de espirituosos y experiencias de cata, concebidas para resaltar la riqueza de cada etiqueta participante.

    Un brindis por el legado de los padres

    La noche estuvo acompañada de música en vivo y un ambiente cuidadosamente curado para rendir homenaje a los padres, celebrando su herencia, su legado y su estilo de vida a través de una experiencia auténtica e inolvidable.

    Con iniciativas como esta, La Bodega reafirma su compromiso de crear espacios exclusivos en los que las grandes marcas, la cultura y las experiencias memorables se unen para conectar con sus consumidores.

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    Carlos Pérez, Orlando Jorge y Jean Paul Valdez
    Carlos Pérez, Orlando Jorge y Jean Paul Valdez (CORTESÍA DELA BODEGA Y ARTURO FUENTE CIGAR CLUB)
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    Eduardo Turull y Gabriel Madera.
    Eduardo Turull y Gabriel Madera. (CORTESÍA DE LA BODEGA Y ARTURO FUENTE CIGAR CLUB)
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    John Paul Garrido, Mariano González y Sergio Mourelle
    John Paul Garrido, Mariano González y Sergio Mourelle (CORTESÍA DE LA BODEGA Y ARTURO FUENTE CIGAR CLUB)
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