La Bodega y Arturo Fuente Cigar Club ofrecen una experiencia exclusiva
La actividad se llevó a cabo en el rooftop de La Bodega, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial concebida para exaltar los sabores y aromas, en una atmósfera relajada
La Bodega en colaboración con Arturo Fuente Cigar Club, ofreció una velada exclusiva diseñada para celebrar el tiempo, el carácter y el legado que distinguen a cada padre.
El encuentro reunió a invitados especiales en torno a una cuidada selección de destilados premium, destacando las etiquetas de Glenfiddich, Woodford Reserve y Casa Dragones, acompañadas por los emblemáticos cigarros artesanales de Arturo Fuente.
La actividad se llevó a cabo en el rooftop de La Bodega, donde los asistentes disfrutaron de una experiencia sensorial concebida para exaltar los sabores y aromas, en una atmósfera relajada.
A su llegada, cada invitado recibió un cigarro de cortesía y un cóctel de bienvenida: el "Old Fashioned" preparado con Woodford Reserve, marcando el inicio de una noche memorable.
Se habilitó una estación de personalización de botellas de Casa Dragones, y como regalo, cada asistente se llevó un recuerdo único de la celebración: un cenicero personalizado.
La experiencia gastronómica incluyó una colaboración especial con KahKow, que desarrolló una selección de chocolates especialmente concebidos para complementar los destilados y cigarros de la noche. Entre las creaciones destacaron:
- Bombones de trufa con café
- Granilla y ron
- Thin barks rellenos de almendra y flor de sal
El menú de degustación estuvo compuesto por una cuidadosa selección de espirituosos y experiencias de cata, concebidas para resaltar la riqueza de cada etiqueta participante.
Un brindis por el legado de los padres
La noche estuvo acompañada de música en vivo y un ambiente cuidadosamente curado para rendir homenaje a los padres, celebrando su herencia, su legado y su estilo de vida a través de una experiencia auténtica e inolvidable.
Con iniciativas como esta, La Bodega reafirma su compromiso de crear espacios exclusivos en los que las grandes marcas, la cultura y las experiencias memorables se unen para conectar con sus consumidores.