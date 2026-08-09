Patria Rivas celebra sus 60 años

Durante seis décadas, el Laboratorio Clínico Patria Rivas ha escrito una historia unida a la vida de los dominicanos. Cada diagnóstico, cada resultado y cada vínculo biológico confirmado han tejido una confianza que atraviesa generaciones y que colocó a la institución entre las marcas más reconocidas del sector salud del país.

Esta historia comenzó con la visión de Patria Rivas, la bioanalista de profesión en 1966. Sesenta años después, la fundadora sigue llegando cada mañana. Su presencia diaria es la mejor prueba de una trayectoria que permanece activa.

Con ese espíritu, la institución conmemoró su 60.º aniversario con una Eucaristía de acción de gracias en la Catedral Primada de América, ante familiares, colaboradores, figuras públicas, aliados e invitados vinculados a su historia.

"Celebramos la visión de una mujer de fe y convicción que convirtió su vocación científica en una institución al servicio del país. Este aniversario honra el camino recorrido, pero también renueva nuestro compromiso con los pacientes y con una práctica sustentada en la verdad científica, la discreción y el trato humano", expresó la licenciada Vilma Díaz, directora general e hija de la fundadora, durante las palabras centrales.

De los grupos sanguíneos a la identificación por ADN

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/dsc7391-6f7c173f.jpg Actividad religiosa. (CORTESÍA DE PATRIA RIVAS)

El reto trascendía lo técnico. La institución desarrolló una labor de divulgación ante los tribunales sobre el alcance de las pruebas de ADN, que facilitó su incorporación en casos de paternidad y otros vínculos biológicos y transformó su valoración en la administración de justicia, así como en los procedimientos privados y migratorios.

La exactitud, la confidencialidad y la defensa de la verdad científica se consolidaron desde entonces como principios de su ejercicio profesional.

En 2005, el laboratorio ingresó a la Sociedad Internacional de Genética Forense (ISFG) y la bandera dominicana fue izada por primera vez ante esa comunidad científica, durante un encuentro celebrado en las Azores, Portugal.

Un año después se convirtió en el primero de América Latina en obtener la acreditación de la entonces Asociación Americana de Bancos de Sangre, hoy Asociación para el Avance de la Sangre y las Bioterapias (AABB), vigente desde hace dos décadas.

Se sumaron luego las normas ISO/IEC 17025 e ISO 15189, concedidas por la Entidad Nacional de Acreditación de España (ENAC), que avalan la competencia técnica del laboratorio y la confiabilidad de sus resultados.

Un legado que permanece activo

Actualmente cuenta con 28 sucursales en el territorio nacional y más de 250 colaboradores, con una cultura sustentada en la ética profesional, la exactitud de los resultados, la confidencialidad y el respeto a la dignidad de cada paciente.

Como parte de su próxima etapa, continuará incorporando tecnologías acordes con las necesidades del sector salud, orientadas a ofrecer respuestas más eficaces y oportunas.

Junto a la fundadora, la dirección está integrada por la licenciada Vilma Díaz, directora general, y el doctor Néstor Díaz, director administrativo, una familia incorporada progresivamente a la visión que dio origen a la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/7234-patricia-diaz-khoury-salma-diaz-khoury-y-laura-diaz-khoury-2823edf8.jpg Patricia Díaz Khoury, Salma Díaz Khoury y Laura Díaz Khoury (CORTESÍA DELABORATORIO CLÍNICO PATRIA RIVAS ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/7254--nicolas-bailey-y-carmen-munoz-80ebf1b9.jpg Nicolás Bailey y Carmen Muñoz. (CORTESÍA DE LABORATORIO CLÍNICO PATRIA RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/7277--jessica-mateo-maryuri-perez-y-natalia-medina-fae77712.jpg Jessica Mateo, Maryuri Pérez y Natalia Medina. (CORTESÍA DE LABORATORIO CLÍNICO PATRIA RIVAS) ‹ >