ACM Laboratoire Dermatologique presenta sus nuevas soluciones para la hiperpigmentación

ACM Laboratoire Dermatologique presentó oficialmente en República Dominicana Depiwhite Sérum y Depiwhite Cápsulas alimenticias, dos nuevas propuestas que amplían su reconocida línea Depiwhite y plantean un abordaje integral de las hiperpigmentaciones mediante la combinación de tratamiento tópico y suplementación oral.

El lanzamiento tuvo lugar en el marco de la 7.ª Reunión Ordinaria de la Sociedad Dominicana de Dermatología, uno de los principales encuentros científicos del país, que reúne a especialistas para conocer y analizar los avances más recientes en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la piel.

Como parte de la jornada científica, la Dra. Sonia Read presentó la conferencia «Inside-Out Depigmentation: Potenciando resultados con terapia oral y tópica», en la que abordó el fundamento científico y la evidencia clínica relacionada con el uso combinado de terapias tópicas y orales para el manejo de las hiperpigmentaciones.

La especialista destacó la importancia de abordar las alteraciones de la pigmentación desde una perspectiva integral, combinando estrategias que permitan actuar tanto sobre la piel como desde el interior, con el propósito de potenciar los resultados terapéuticos.

Depiwhite Sérum es un concentrado intensivo despigmentante desarrollado para favorecer la disminución de distintos tipos de manchas, ayudar a prevenir la aparición de nuevas hiperpigmentaciones y contribuir a unificar el tono de la piel.

Según la información presentada, su innovación patentada actúa sobre múltiples mecanismos relacionados con la pigmentación y está indicado para zonas como rostro, cuello, escote y manos.

Mientras que Depiwhite Cápsulas alimenticias complementa el abordaje desde el interior mediante una formulación que combina extractos de uva y rosa, zinc y vitaminas C, E y B3, como complemento de los tratamientos dermatológicos.

Endocrinopatías y afecciones de la piel

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-10-at-115247-am-1-32656dcb.jpeg Dra. Sonia Read. (CORTESÍA DE ACM LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE)

Durante la actividad también participó la Dra. Sherezade Hasbún, quien ofreció la conferencia "Endocrinopatías y afecciones de la piel", en la que explicó la relación entre diferentes trastornos endocrinos y sus manifestaciones dermatológicas.

La especialista señaló que numerosas enfermedades endocrinas pueden presentar manifestaciones en la piel y que, en algunos casos, los pacientes consultan inicialmente al dermatólogo antes de acudir al endocrinólogo.

Entre las condiciones abordadas destacó la diabetes mellitus y la obesidad, que pueden asociarse con manifestaciones como la acantosis nigricans, cuya expresión puede variar desde formas poco perceptibles hasta lesiones más evidentes.

La incorporación de estas conferencias al programa científico permitió ampliar la discusión sobre las alteraciones cutáneas desde diferentes perspectivas y destacar la importancia de la evaluación integral del paciente en el abordaje dermatológico.

La elección de la 7.ª Reunión Ordinaria de la Sociedad Dominicana de Dermatología como escenario para la presentación refleja la apuesta de la compañía por fortalecer la actualización de los profesionales de la salud y facilitar el conocimiento de nuevas alternativas para responder a las necesidades de los pacientes con alteraciones pigmentarias.

Sobre ACM Laboratoire Dermatologique

ACM Laboratoire Dermatologique es un laboratorio francés especializado en el desarrollo de soluciones dermatológicas respaldadas por evidencia científica. Con presencia internacional, la compañía desarrolla productos para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero cabelludo, dirigidos a acompañar el trabajo de los profesionales de la salud y contribuir al bienestar de los pacientes.

En República Dominicana, los productos de ACM Laboratoire Dermatologique son comercializados de manera exclusiva por Gencasa, empresa dedicada a la distribución de soluciones dermatológicas y al fortalecimiento de la educación médica continua, acercando innovación y respaldo científico a los profesionales de la salud del país.