El Banco BHD inaugura sucursal en BlueMall Punta Cana

El Banco BHD inauguró una sucursal en BlueMall Punta Cana, un espacio concebido para ofrecer una experiencia financiera integral y fortalecer la presencia de la entidad en una de las regiones de mayor crecimiento económico, comercial, inmobiliario y turístico de República Dominicana.

Esta iniciativa es parte de la estrategia de crecimiento del BHD, que amplía su red de oficinas en la provincia La Altagracia con esta nueva sucursal, la sexta entre las localidades Bávaro, Verón y Punta Cana.

El acto de apertura fue encabezado por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD; Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero BHD; Steven Puig, presidente del Banco BHD; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo de la entidad financiera, y Angie Debord, gerente de la sucursal BlueMall Punta Cana de BHD.

La actividad contó también con la presencia de Frank Elías Rainieri, Francesca Rainieri, clientes y otros ejecutivos y personal de BHD.

Un espacio con valor agregado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/bhd-37d4e6d6.jpg Ariel Pérez, Guillermo Méndez, Frank Elías Rainieri y Denisse Medina. (CORTESÍA DE BHD)

Esta nueva sucursal representa nuestro compromiso permanente de estar cada vez más cerca de los clientes, acompañándolos con soluciones financieras que respondan a sus necesidades, expresó Puig.

Asimismo, resaltó que BlueMall Punta Cana integra en un mismo lugar las propuestas especializadas del grupo financiero y las de las empresas del Centro Financiero BHD, brindando una experiencia más completa, ágil y moderna.

"La apertura de esta sucursal refuerza nuestra participación en el dinamismo económico, comercial, inmobiliario y turístico de la región Este, fortaleciendo nuestro propósito de ofrecer una banca responsable, innovadora y cercana", expresó Puig.

La sucursal se distingue por reunir en un mismo espacio la atención a los segmentos de negocios personales, comerciales y empresariales, además de brindar acceso a servicios de otras empresas del Centro Financiero BHD, como BHD Puesto de Bolsa y BHD International Bank.

Está ubicada dentro del centro comercial BlueMall Punta Cana, en la carretera de Juanillo esquina Boulevard Turístico del Este, en una zona estratégica de la ciudad para visitantes y turistas cercana al Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Esta oficina cuenta con un amplio lobby de autoatención, áreas de caja y servicios, espacios para la atención de negocios personales y pymes, una zona exclusiva para clientes Unique, empresariales y corporativos, así como cajeros automáticos multifuncionales.

El horario de atención es de lunes a viernes de diez de la mañana a seis de la tarde y los sábados de diez de la mañana a dos de la tarde. Los domingos y días feriados permanecerá cerrada.