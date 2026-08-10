Ministerio de la Juventud realiza "Juventud con B de Barrio" en Villa Francisca

La jornada contó con la participación de la viceministra Administrativa y Financiera, Estefany Holguín, y la viceministra Técnica y de Planificación, Paola Dirocie, ( CORTESÍA DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD )

El Ministerio de la Juventud realizó este domingo la 12.ª jornada de "Juventud con B de Barrio" en el sector Villa Francisca, Distrito Nacional, con el propósito de acercar servicios, oportunidades y herramientas de desarrollo a los jóvenes y residentes de la comunidad.

La jornada contó con la participación de la viceministra Administrativa y Financiera, Estefany Holguín, y la viceministra Técnica y de Planificación, Paola Dirocie, quienes acompañaron las actividades desarrolladas durante este encuentro comunitario.

La iniciativa contó con la participación de instituciones públicas y organizaciones aliadas, que ofrecieron de manera gratuita servicios y orientación en áreas como educación, capacitación, empleabilidad, salud, asistencia social y recreación, acercando las oportunidades disponibles directamente a los residentes de Villa Francisca y sectores cercanos.

Entre las instituciones participantes estuvo el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), que brindaron información sobre sus programas de capacitación y las oportunidades de formación disponibles para los jóvenes.

En materia de salud, los asistentes tuvieron acceso a consultas médicas gratuitas, así como servicios de afiliación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), como parte de las acciones desarrolladas durante el encuentro.

Los Comedores Económicos del Estado Dominicano también participaron en la jornada como parte de las instituciones que ofrecieron servicios sociales a la comunidad.

Jornada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-10-at-12824-pm-1-3005f54a.jpeg Durante el evento se brind información sobre sus programas de capacitación y las oportunidades de formación disponibles para los jóvenes. (CORTESÍA DEL MINISTERIO DE LA JUVENTUD)

La actividad incluyó también la entrega de tres canchas como parte del subproyecto Una Cancha Pa Mi Barrio con torneos de baloncesto, promoviendo la actividad física, el deporte, la disciplina y la sana convivencia entre los jóvenes de la comunidad.

De igual manera, la Policía Nacional participó en la jornada con charlas dirigidas a los jóvenes, en las que ofreció orientación sobre los requisitos y el proceso para ingresar al cuerpo del orden, así como información sobre las oportunidades de formación y desarrollo dentro de la institución.

También participaron la Dirección de Antipandillas de la Policía Nacional, la Policía Comunitaria y el Consejo Nacional de Drogas, con acciones de orientación y prevención dirigidas a los jóvenes de la comunidad.

La Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas también formó parte de la jornada, ofreciendo información sobre las opciones de formación técnica y las oportunidades de capacitación disponibles para los participantes.

Como parte de las actividades educativas, los jóvenes también pudieron disfrutar de experiencias STEAM desarrolladas por los equipos Apolo 27, Cygnus 12 y STEAM Racing del Colegio Mis Estrellas.

Juventud con B de Barrio es uno de los principales programas del Ministerio de la Juventud y tiene como propósito llevar directamente a las comunidades los servicios, programas y oportunidades disponibles para la población joven, facilitando su acceso a herramientas de formación, salud, empleo y desarrollo integral.

Con esta decimosegunda jornada, el Ministerio de la Juventud continúa acercando sus servicios a las comunidades, generando espacios de participación y acceso a oportunidades que contribuyen al crecimiento personal, académico y profesional de los jóvenes dominicanos