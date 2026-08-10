Ministerio de Salud Pública reconoce al Banco BHD por sus salas de lactancia

Martha Peralta, vicepresidenta ejecutiva de Talento y Cultura del Banco BHD. ( CORTESÍA DE BANCO BHD )

El Banco BHD fue reconocido por el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Nacional de la Leche Materna por su compromiso con la promoción de la lactancia, el fortalecimiento y la protección de la lactancia materna y los derechos de las madres trabajadoras.

La entidad también recibió la renovación 2026 de la certificación de sus salas de lactancia como Salas Amigas de la Familia Lactante en el Entorno Laboral durante una actividad encabezada por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

"Nos honra recibir este reconocimiento y la renovación de esta certificación, que reafirman nuestro compromiso de ofrecer espacios y facilidades que acompañen a nuestras colaboradoras durante la maternidad y la lactancia, favoreciendo su bienestar y una reincorporación adecuada después de su licencia de maternidad", expresó Martha Peralta, vp ejecutiva de Talento y Cultura del Banco BHD.

La renovación de la certificación fue otorgada tras un proceso de reevaluación en el que la entidad demostró el cumplimiento de los criterios técnicos, estándares de calidad y demás disposiciones establecidas por la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 8-95.

Pioneros en el bienestar de la mujer

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-10-at-34804-pm-1-0d2366c1.jpeg El Banco BHD recibe el reconocimiento. (CORTESÍA DE BANCO BHD)

Este reconocimiento y la renovación de la certificación reflejan el compromiso asumido por el Banco BHD a través de su Estrategia de Género Mujer, cuyo componente interno impulsa prácticas orientadas a la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad familiar, la inclusión y el bienestar integral.

El Banco BHD es la primera empresa privada de República Dominicana en contar con una sala de lactancia certificada como "Sala Amiga de la Familia Lactante".

En el acto, integrado por Clavel Sánchez, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de la Lactancia Materna, se destacó el aporte del BHD con esta iniciativa que fortalece la protección de la lactancia materna y garantiza los derechos de las trabajadoras.

"Promovemos un entorno inclusivo que reconoce las distintas etapas de vida de la mujer y procura generar las condiciones para que ellas puedan desarrollarse plenamente", afirmó la ejecutiva.

Dentro de las iniciativas, el banco desarrolla el programa Mamá Radiante, que brinda acompañamiento durante el embarazo, la maternidad, la lactancia y el retorno al trabajo.

El programa incluye capacitación y orientación para madres y padres durante esta etapa de vida; acompañamiento a madres primerizas, colaboradoras y esposas o parejas de empleados; grupos de apoyo, y la entrega de extractores de leche materna, entre otras facilidades.

En 2025, el BHD inauguró una nueva sala de lactancia en su complejo Núñez de Cáceres, fortaleciendo las facilidades disponibles para las madres.

Ese mismo año, también abrió una sala de lactancia en el parque Iberoamérica, en alianza con la Alcaldía del Distrito Nacional, la tercera habilitada por ambas instituciones en la ciudad de Santo Domingo, donde cada mes se realizan charlas de orientación dirigidas a madres y padres.