Juventud Empoderada reconoce a más de 100 jóvenes destacados en Baní

De izauierda a derecha, Laila Taveras, Jimmy Llibre, Moreila Guerrero, Raymen Nivar, Juan Miguel Castillo y Dániel Lajara. ( SUMINISTRADA POR LA FUNDACIÓN LAJARA. )

Con la participación de cientos de adolescentes y jóvenes procedentes de diferentes puntos del país, fue celebrada con éxito la octava edición del Panel Juventud Empoderada, una producción y realización de la Fundación Lajara y Juventud Empoderada, desarrollada en el Auditorio Manuel de Jesús Perelló del Centro Cultural Perelló.

La actividad, realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, reunió a participantes provenientes de Barahona, Bahoruco, San Cristóbal, San Pedro de Macorís.

Además asisiterion representantes de Las Matas de Farfán, Santo Domingo Norte y Peravia, quienes participaron de una experiencia orientada a promover el liderazgo, la formación, la participación ciudadana y la construcción de proyectos de vida con propósito.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de reconocimientos a más de 100 adolescentes y jóvenes destacados, quienes fueron homenajeados por su trayectoria, esfuerzo, disciplina, sacrificio y compromiso en áreas como el arte, el deporte, la comunicación, la cultura, el liderazgo social, el emprendimiento, el trabajo comunitario y la participación pública.

Panelistas y temáticas

La agenda estuvo enriquecida por las intervenciones de importantes referentes nacionales, entre ellos el piloto profesional y Embajador Marca País Jimmy Llibre; el presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia Peravia, Raymen Nivar; los creadores de contenido Juan Miguel Castillo (Bembúcalo) y Vladimir Jiménez Santana (Hey Santana).

También participó la artista visual y presidenta del Club Rotaract Baní, Amalia José González; la presidenta de la Comisión Permanente de Juventud de la Cámara de Diputados, Melina Sánchez; la empresaria y activista social Moreila Guerrero; y la coreógrafa y bailarina profesional Eva Piccini.

Durante sus exposiciones, los panelistas compartieron experiencias de vida, historias de superación y reflexiones sobre liderazgo, disciplina, innovación, emprendimiento, participación ciudadana, comunicación digital, arte y deporte, motivando a los asistentes a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

La conducción del evento estuvo a cargo de la joven actriz y comunicadora Laila Taveras, mientras que la apertura y clausura artística fueron realizadas por la Academia de Arte Las Valkirias, aportando dinamismo y excelencia escénica a la jornada.

El intermedio cultural estuvo a cargo de Las Nizas de Nizao, agrupación integrada por niñas talentosas que cautivó a los presentes con una presentación cargada de identidad, energía y expresión artística.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/bailarines-44e1ad2a.jpeg Integrantes de la agrupaciónLas Nizas de Nizao. (SUMINISTRADA POR LA FUNDACIÓN LAJARA.)

Mensaje de liderazgo juvenil

Entre las personalidades presentes se destacaron la doctora Julia Castillo Mejía, directora del Centro Cultural Perelló, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida; la gobernadora civil de la provincia Peravia, profesora Ángela Yadira Báez; Milcíades Franjul, exsenador de la República Dominicana; Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia; así como representantes de instituciones públicas, privadas, educativas, comunitarias y religiosas de la región.

El relevo

Durante sus palabras centrales, Dániel Lajara, director general de Juventud Empoderada y presidente de la Fundación Lajara, exhortó a los presentes a asumir con responsabilidad el papel que les corresponde como generación de relevo, destacando que la juventud está llamada a ser agente de transformación en medio de los desafíos sociales de la actualidad.

Basando su reflexión en las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12, “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”, Lajara motivó a los jóvenes a comprender que la edad no limita el propósito, el liderazgo ni la capacidad de impactar positivamente la sociedad.

Asimismo, enfatizó que las nuevas generaciones están llamadas a ser “la luz del mundo y la sal de la tierra”, manteniéndose firmes en sus valores y principios aun en medio de contextos adversos.

Señaló que, aunque existen corrientes y ambientes que intentan normalizar conductas alejadas de la verdad, el respeto y la integridad, también existe una gran mayoría de jóvenes comprometidos con el servicio, la educación, el trabajo, la fe y la transformación positiva de sus comunidades.

“No podemos permitir que el ruido de unos pocos eclipse el testimonio de miles de jóvenes que cada día estudian, emprenden, trabajan, sirven y luchan por construir un mejor país. Somos una generación llamada a marcar la diferencia, a inspirar a otros y a demostrar que sí es posible vivir con propósito, principios y compromiso".

Agregó: "Somos el relevo generacional que Dios está levantando para este tiempo, y respaldados por Jesucristo seguiremos avanzando, aun en medio de las dificultades y adversidades”, expresó.

Lajara sostuvo que espacios como el Panel Juventud Empoderada buscan precisamente visibilizar esas historias de esfuerzo y esperanza que muchas veces pasan desapercibidas, pero que representan el verdadero rostro de la juventud dominicana y su enorme capacidad para impactar favorablemente a las futuras generaciones.

El evento fue grabado íntegramente por un equipo de RTVD, material que será retransmitido próximamente a través de los canales oficiales de la televisora estatal, permitiendo que las experiencias compartidas durante la jornada lleguen a una audiencia aún mayor.

La realización de esta octava edición fue posible gracias al respaldo del Centro Cultural Perelló, RTVD, Diputado Luis Báez, Gobernación Civil de Peravia, Funeraria JOREM, Asociación Peravia de Ahorros y Préstamos, Mello Electro Fácil, Centro UASD Baní, Casa Market Inmobiliaria, Dániel Súper Fría y Helados Bon, instituciones y empresas comprometidas con el fortalecimiento del liderazgo juvenil y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Con ocho años de trayectoria, el Panel Juventud Empoderada continúa consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro, reflexión, formación y reconocimiento para la juventud dominicana, promoviendo una cultura de excelencia, servicio, valores y transformación social de