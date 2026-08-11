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Dominicana Tech Week
Dominicana Tech Week

Dominicana Tech Week reúne a más de 3,500 personas

Se realizaron más de 74 eventos públicos distribuidos en cuatro ciudades del país, Santo Domingo, Santiago, Moca y Las Terrenas

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    Dominicana Tech Week reúne a más de 3,500 personas
    A diferencia de los formatos tradicionales, Dominicana Tech Week fue concebida como un movimiento de eventos descentralizados y curados. (CORTESÍA DE DOMINICANA TECH WEEK)

     La primera edición de Dominicana Tech Week, organizada por Jorge Vargas, Manuela Rendón, Michael Jacobo y Jaime Espaillat, concluyó con resultados que superaron las expectativas de sus organizadores, consolidándose como una de las iniciativas de innovación y tecnología más importantes realizadas en el país.

    Durante una semana, el ecosistema dominicano se unió bajo un mismo propósito: crear espacios para conectar talento, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores, inversionistas, empresas, universidades, comunidades y demás actores clave del sector tecnológico.

    En total, se realizaron más de 74 eventos públicos distribuidos en cuatro ciudades del país, Santo Domingo, Santiago, Moca y Las Terrenas, gracias al trabajo conjunto de 62 organizaciones anfitrionas, quienes diseñaron y lideraron una programación completamente descentralizada, permitiendo que cada organización aportara desde su propia lugar, comunidad y experiencia.

    Un compromiso con la tecnología

    La primera edición registró a más de 3,500 participaciones en sus diferentes actividades, reflejando el interés y la participación activa de una comunidad que respondió de manera extraordinaria a este nuevo formato de colaboración para el ecosistema.

    A diferencia de los formatos tradicionales, Dominicana Tech Week fue concebida como un movimiento de eventos descentralizados y curados, lo cual permitió construir una agenda diversa con actividades sobre:

    • Inteligencia artificial
    • Desarrollo de software
    • Ciberseguridad
    • Startups
    • Venture capital
    • Innovación corporativa
    • Talento
    • Educación tecnológica
    • Networking

    Los organizadores destacaron que este logro fue posible gracias al compromiso de las organizaciones anfitrionas, los speakers, voluntarios y aliados que decidieron sumarse a esta visión colectiva.

    Con esta primera edición, Venture.do y Turisteo reafirman su compromiso de seguir impulsando espacios que fortalezcan el ecosistema tecnológico y emprendedor de la República Dominicana, con el objetivo de consolidar a Dominicana Tech Week como una plataforma anual que conecte talento, capital, innovación y oportunidades para seguir posicionando al país como un referente regional.

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