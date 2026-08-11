Dominicana Tech Week reúne a más de 3,500 personas

A diferencia de los formatos tradicionales, Dominicana Tech Week fue concebida como un movimiento de eventos descentralizados y curados. ( CORTESÍA DE DOMINICANA TECH WEEK )

La primera edición de Dominicana Tech Week, organizada por Jorge Vargas, Manuela Rendón, Michael Jacobo y Jaime Espaillat, concluyó con resultados que superaron las expectativas de sus organizadores, consolidándose como una de las iniciativas de innovación y tecnología más importantes realizadas en el país.

Durante una semana, el ecosistema dominicano se unió bajo un mismo propósito: crear espacios para conectar talento, compartir conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración entre emprendedores, inversionistas, empresas, universidades, comunidades y demás actores clave del sector tecnológico.

En total, se realizaron más de 74 eventos públicos distribuidos en cuatro ciudades del país, Santo Domingo, Santiago, Moca y Las Terrenas, gracias al trabajo conjunto de 62 organizaciones anfitrionas, quienes diseñaron y lideraron una programación completamente descentralizada, permitiendo que cada organización aportara desde su propia lugar, comunidad y experiencia.

Un compromiso con la tecnología

La primera edición registró a más de 3,500 participaciones en sus diferentes actividades, reflejando el interés y la participación activa de una comunidad que respondió de manera extraordinaria a este nuevo formato de colaboración para el ecosistema.

A diferencia de los formatos tradicionales, Dominicana Tech Week fue concebida como un movimiento de eventos descentralizados y curados, lo cual permitió construir una agenda diversa con actividades sobre:

Inteligencia artificial

Desarrollo de software

Ciberseguridad

Startups

Venture capital

Innovación corporativa

Talento

Educación tecnológica

Networking

Los organizadores destacaron que este logro fue posible gracias al compromiso de las organizaciones anfitrionas, los speakers, voluntarios y aliados que decidieron sumarse a esta visión colectiva.

Con esta primera edición, Venture.do y Turisteo reafirman su compromiso de seguir impulsando espacios que fortalezcan el ecosistema tecnológico y emprendedor de la República Dominicana, con el objetivo de consolidar a Dominicana Tech Week como una plataforma anual que conecte talento, capital, innovación y oportunidades para seguir posicionando al país como un referente regional.