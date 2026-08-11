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Especialistas de Radonic participan en el Seminario-Taller Gurus Oncology

Es parte de su compromiso con la innovación, la educación médica continua y la excelencia en el tratamiento del cáncer

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    Especialistas de Radonic participan en el Seminario-Taller Gurus Oncology
    Doctora Lourdes Marmolejos. (CORTESÍA DE RADONIC)

    La experiencia y el conocimiento de especialistas dominicanos en oncología radioterápica tuvieron una destacada participación durante el Seminario-Taller Gurus Oncology 2026, con la participación de reconocidos expertos nacionales e internacionales en el manejo del cáncer urológico.

    En representación de Radonic participaron la Dra. Lourdes Marmolejos, la Dra. Jazmín García y el Dr. Pablo Andrada, quienes tuvieron a su cargo diferentes intervenciones dentro del programa científico.

    La Dra. Lourdes Marmolejos presentó el tema "La recaída como nueva decisión", durante el bloque Próstata III, donde abordó los desafíos y alternativas terapéuticas ante la recurrencia de la enfermedad.

    Mientras, la Dra. Jazmín García se desempeñó como moderadora experta del panel "Cómo decidir en recurrencia postratamiento local", facilitando el intercambio de conocimientos y el análisis multidisciplinario para la toma de decisiones clínicas.

    Por su parte, el Dr. Pablo Andrada compartió su experiencia sobre el uso de tecnologías de alta precisión en el tratamiento de tumores genitourinarios, incluyendo técnicas como SBRT, radioterapia de salvataje y reirradiación, apoyadas en herramientas diagnósticas avanzadas.

    Programa

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    Infografía
    Doctor Pablo Andrada. (CORTESÍA DE RADONIC)

    El encuentro reunió a especialistas alrededor de temas que propiciaron el intercambio de conocimientos y experiencias para continuar fortaleciendo la atención de los pacientes con cáncer urológico, como:

    • La oncología de precisión
    • La innovación tecnológica
    • La toma de decisiones basada en evidencia
    • El abordaje multidisciplinario

    La participación de los especialistas dominicanos reafirmó la importancia de la actualización científica y del intercambio internacional para continuar incorporando avances y mejores prácticas en el tratamiento oncológico en el país.

     
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    Infografía
    Doctora Jazmín García. (CORTESÍA DE RADONIC)
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