Octava edición del Panel Juventud Empoderada reúne reconoce a más de 100 jóvenes

Con la participación de cientos de adolescentes y jóvenes procedentes de diferentes puntos del país, fue celebrada la octava edición del Panel Juventud Empoderada 2026, una producción y realización de la Fundación Lajara y Juventud Empoderada, desarrollada en el Auditorio Manuel de Jesús Perelló del Centro Cultural Perelló.

La actividad, realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, reunió a participantes provenientes de Barahona, Bahoruco, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Las Matas de Farfán, Santo Domingo Norte y Peravia.

Todos participaron de una experiencia orientada a promover el liderazgo, la formación, la participación ciudadana y la construcción de proyectos de vida con propósito.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega de reconocimientos a más de 100 adolescentes y jóvenes destacados.

Fueron homenajeados por su trayectoria, esfuerzo, disciplina, sacrificio y compromiso en áreas como el arte, el deporte, la comunicación, la cultura, el liderazgo social, el emprendimiento, el trabajo comunitario y la participación pública.

Participaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/whatsapp-image-2026-08-11-at-52202-pm-857b19fd.jpeg Público durante el acto (CORTESÍA DE JUVENTUD EMPODERADA)

La agenda estuvo enriquecida por las intervenciones de importantes referentes nacionales, entre ellos:

El piloto profesional y Embajador Marca País Jimmy Llibre

El presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia Peravia , Raymen Nivar

, Los creadores de contenido Juan Miguel Castillo (Bembúcalo)

(Bembúcalo) Vladimir Jiménez Santana (Hey Santana)

La artista visual y presidenta del Club Rotaract Baní, Amalia José González

La presidenta de la Comisión Permanente de Juventud de la Cámara de Diputados, Melina Sánchez

La empresaria y activista social Moreila Guerrero

La coreógrafa y bailarina profesional Eva Piccini

Durante sus exposiciones, los panelistas compartieron experiencias de vida, historias de superación y reflexiones sobre liderazgo, disciplina, innovación, emprendimiento, participación ciudadana, comunicación digital, arte y deporte, motivando a los asistentes a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

La conducción del evento estuvo a cargo de la joven actriz y comunicadora Laila Taveras, mientras que la apertura y clausura artística fueron realizadas por la Academia de Arte Las Valkirias, aportando dinamismo y excelencia escénica a la jornada.

El intermedio cultural estuvo a cargo de Las Nizas de Nizao, agrupación integrada por niñas talentosas que cautivó a los presentes con una presentación cargada de identidad, energía y expresión artística.

Entre las personalidades presentes se destacaron la doctora Julia Castillo Mejía, directora del Centro Cultural Perelló, quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenida; la gobernadora civil de la provincia Peravia, profesora Ángela Yadira Báez; y Milcíades Franjul, exsenador de la República Dominicana.

Juan Carlos Guzmán, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia Peravia; así como representantes de instituciones públicas, privadas, educativas, comunitarias y religiosas de la región.

Durante sus palabras centrales, Dániel Lajara, director general de Juventud Empoderada y presidente de la Fundación Lajara, exhortó a los presentes a asumir con responsabilidad el papel que les corresponde como generación de relevo, destacando que la juventud está llamada a ser agente de transformación en medio de los desafíos sociales de la actualidad.

"La luz del mundo y la sal de la tierra"

Basando su reflexión en las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12:

"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza", Lajara motivó a los jóvenes a comprender que la edad no limita el propósito, el liderazgo ni la capacidad de impactar positivamente la sociedad.

Asimismo, enfatizó que las nuevas generaciones están llamadas a ser "la luz del mundo y la sal de la tierra", manteniéndose firmes en sus valores y principios aun en medio de contextos adversos.

Señaló que, aunque existen corrientes y ambientes que intentan normalizar conductas alejadas de la verdad, el respeto y la integridad, también existe una gran mayoría de jóvenes comprometidos con el servicio, la educación, el trabajo, la fe y la transformación positiva de sus comunidades.

"No podemos permitir que el ruido de unos pocos eclipse el testimonio de miles de jóvenes que cada día estudian, emprenden, trabajan, sirven y luchan por construir un mejor país. Somos una generación llamada a marcar la diferencia, a inspirar a otros y a demostrar que sí es posible vivir con propósito, principios y compromiso. Somos el relevo generacional que Dios está levantando para este tiempo, y respaldados por Jesucristo seguiremos avanzando, aun en medio de las dificultades y adversidades", expresó.

Lajara sostuvo que espacios como el Panel Juventud Empoderada buscan precisamente visibilizar esas historias de esfuerzo y esperanza que muchas veces pasan desapercibidas, pero que representan el verdadero rostro de la juventud dominicana y su enorme capacidad para impactar favorablemente a las futuras generaciones.

El evento fue grabado íntegramente por un equipo de RTVD, material que será retransmitido próximamente a través de los canales oficiales de la televisora estatal, permitiendo que las experiencias compartidas durante la jornada lleguen a una audiencia aún mayor.

Con ocho años de trayectoria, el Panel Juventud Empoderada continúa consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro, reflexión, formación y reconocimiento para la juventud dominicana, promoviendo una cultura de excelencia, servicio, valores y transformación social desde la provincia Peravia para toda la República Dominicana.