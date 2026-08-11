Reid & Compañía y Autocamiones inauguran moderno Centro de Servicios Post Ventas Santiago

Diana Ramos, Bienvenido Lora, Georgia Anne Reid, Clara Reid de Frankenberg, Eugenio Garrido y Donald Pimentel Reid. ( FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA )

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/1-rc-carlos-villamil-federico-villamil-y-frida-pichardo-de-villamil-aa966d00.jpg Carlos Villamil, Federico Villamil y Frida Pichardo de Villamil. (FOTO CEDIDA PORREID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/2-rc-antonio-ochoa-aritza-castillo-y-anthony-ochoa-3efc8852.jpg Antonio Ochoa, Aritza Castillo y Anthony Ochoa. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/3-rc-yukiko-okazaki-kazuyoki-migita-georgia-anne-reid-clara-reid-de-frankenberg-y-donald-pimentel-reid-b42b651d.jpg Yukiko Okazaki, Kazuyoki Migita, Georgia Anne Reid, Clara Reid de Frankenberg y Donald Pimentel Reid. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/5-rc-sebastian-de-leon-juan-de-leon-domingo-antuna-y-franklin-marte-ee0c8d06.jpg Sebastián de León, Juan de León, Domingo Antuña y Franklin Marte. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/6-rc-wilson-medrano-miriam-padilla-anyeli-aria-y-pedro-acosta-417c1659.jpg Wilson Medrano, Miriam Padilla, Anyeli Aria y Pedro Acosta. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/7-rc-maria-isabel-lebron-diana-ramos-y-heydi-turbides-3d815011.jpg María Isabel Lebrón, Diana Ramos y Heydi Turbides. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/10-rc-deyvi-vicente-diego-hurtado-y-charlies-hernandez-a8073589.jpg Deyvi Vicente, Diego Hurtado y Charlies Hernández. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/16-rc-fernando-puig-maireni-bournigal-y-francisco-perez-9ad48430.jpg Fernando Puig, Mairení Bournigal y Francisco Pérez. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/13-rc-simon-ozcoidi-julia-cabral-de-thomen-georgia-anne-reid-y-clara-reid-0e20e4a3.jpg Simón Ozcoidi, Julia Cabral de Thomén, Georgia Anne Reid y Clara Reid. (FOTO CEDIDA POR REID & COMPAÑÍA) ‹ >

, S.A. y Autocamiones, S.A. fortalecen su presencia en la Zona Norte con la apertura de su nuevo Centro de Servicios Post Ventas en la ciudad de Santiago, una moderna infraestructura concebida para brindar soporte integral a las marcas representadas por ambas empresas y responder al crecimiento sostenido del mercado automotriz en la región.

El nuevo centro ofrecerá servicios especializados para las marcas Jeep, Ram, Dodge, Chrysler y Maserati, representadas en el país por Reid & Compañía, así como para ISUZU, representada por Autocamiones, con el objetivo de garantizar una experiencia de servicio eficiente, confiable y alineada con los más altos estándares de la industria.

Aceptación de marcas

La apertura responde a la creciente aceptación de estas marcas en Santiago y la Zona Norte, así como al compromiso de ambas empresas de acercar a sus clientes soluciones técnicas de clase mundial, respaldadas por personal certificado, tecnología de vanguardia, equipos de diagnóstico de alta precisión y una amplia disponibilidad de repuestos originales.

Donald Pimentel Reid, Director Ejecutivo, destacó que esta expansión representa un paso estratégico para continuar fortaleciendo el servicio post venta en una de las regiones de mayor dinamismo económico del país.

"Con el propósito de fortalecer nuestra presencia en la zona y seguir ofreciéndoles un servicio cada vez más completo a nuestras marcas Jeep, Ram, Isuzu, Force, Komatsu y Tennant incorporamos nuevas áreas de atención, entre ellas: desabolladura y pintura, nuestro taller multimarca Cartesano, alineación y balanceo de gomas, unidad de taller móvil, un Car Wash automatizado y un área premium para la exclusiva marca italiana Maserati." expresó.

Además del Centro de Servicios Post Ventas, la expansión contempla la apertura de un taller especializado para Maserati, diseñado para ofrecer soluciones mecánicas de alta complejidad a los propietarios de esta prestigiosa marca, con atención personalizada y estándares internacionales.

Las nuevas instalaciones también integran Taller Cartesano, un centro multimarca concebido como un hub integral de cuidado automotriz, que ofrecerá servicios de desabolladura y pintura, auto detailing, instalación de accesorios y servicios rápidos, entre ellos cambio de aceite y filtro, mantenimiento de frenos, reparación de tren delantero y limpieza interior.

Asimismo, el complejo incorpora el Centro Gomas, especializado en las marcas Bridgestone, Firestone, ILink Truck Tires y El Dorado, con servicios de venta e instalación de neumáticos, alineación y balanceo. A esto se suma una tienda de repuestos con disponibilidad de piezas originales de las marcas Mopar, Isuzu, Maserati, Lubricantes 77 y Total, entre otras.

Todos estos servicios estarán disponibles en colaboración con las principales aseguradoras automotrices del país, con el propósito de ofrecer una experiencia más integral, eficiente y conveniente para clientes particulares, corporativos y flotillas.

Sobre Reid & Compañía y Autocamiones, S.A.

Durante más de 79 años, Reid & Compañía, S.A. ha consolidado un legado de excelencia en el sector automotriz y de equipos pesados, trascendiendo la movilidad para convertirse en un referente de integridad, calidad y visión de servicio.

Su trayectoria ha estado marcada por la creación de una estructura empresarial que combina la excelencia técnica con una atención enfocada al detalle.

De igual manera, Autocamiones, S.A. cuenta con 62 años de historia y se ha posicionado como representante exclusivo de Isuzu en la República Dominicana y como el mayor importador de la marca en el Caribe y Centroamérica.

Aunque opera de manera independiente, comparte con Reid & Compañía los mismos valores corporativos, visión de servicio y compromiso con la excelencia.

Con esta expansión, Reid & Compañía y Autocamiones reafirman su compromiso de continuar impulsando el desarrollo del sector automotriz dominicano, acercando a la Zona Norte soluciones de clase mundial respaldadas por décadas de experiencia, innovación y excelencia en el servicio.