Activa Group celebra 21 aniversario

Activa Group, firma dominicana especializada en marketing experiencial, celebra 21 años de operaciones, consolidada como un aliado estratégico para empresas que buscan transformar la interacción con sus públicos en recordación, afinidad y valor para sus negocios.

Desde su fundación, la empresa ha desarrollado cerca de 400 eventos y más de 32,000 activaciones y degustaciones, con alcance a millones de consumidores en todo el país. En ese recorrido ha acompañado a alrededor de 90 marcas de sectores como banca, consumo masivo, retail, salud, telecomunicaciones, turismo, alimentos y bebidas.

Su evolución refleja también la transformación del marketing experiencial en la República Dominicana: de una herramienta táctica de promoción a una plataforma capaz de fortalecer el posicionamiento, generar vínculos con los consumidores y contribuir a los objetivos comerciales de las marcas.

"Durante estos 21 años, hemos crecido junto a nuestros clientes, entendiendo sus retos y convirtiendo cada proyecto en una oportunidad para sorprender, conectar y producir resultados. "Make You Wow" expresa tanto el impacto que buscamos en cada experiencia como la calidad de la relación que construimos con quienes confían en nosotros" afirmó Caroll Báez Caminero, fundadora y CEO de Activa Group.

Trayectoria destacada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/dsc1796-8b702348.jpg Equipo Activa Group (CORTESÍA ACTIVA GROUP)

Con un equipo de 32 profesionales y cobertura nacional, Activa Group integra servicios de marketing experiencial, eventos, activaciones BTL, branding, marketing digital, media planning y comunicación estratégica. Esta capacidad multidisciplinaria le permite acompañar a sus clientes desde la estrategia y el concepto creativo hasta la ejecución y medición de cada iniciativa.

La calidad de su trabajo ha recibido reconocimientos internacionales. En 2026, la firma fue distinguida por los Latin American Quality Awards (LAWA) como Mejor Empresa BTL de Santo Domingo y Mejor Empresa BTL de República Dominicana. En 2024, recibió del Latin American Quality Institute (LAQI) el reconocimiento como Mejor Empresa Centroamericana del Año.

De cara al futuro, Activa Group apuesta por ampliar el uso de tecnología, datos e innovación en el diseño de experiencias, manteniendo como ejes la cercanía con sus clientes, el talento de su equipo y la excelencia en la ejecución.