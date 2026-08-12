Banco Santa Cruz fortalece el periodismo responsable con capacitación en inteligencia artificial

El periodista consultor Víctor Bautista dictó la conferencia "Máquinas que escriben periodistas que piensan". ( CORTESÍA DE BANCO SANTA CRUZ )

Banco Santa Cruz graduó la primera promoción del curso "Inteligencia Artificial para Periodistas", una iniciativa desarrollada con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que tuvo como objetivo fortalecer las competencias de los profesionales en el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en los procesos de investigación, verificación, producción y distribución de contenidos.

El programa reunió a periodistas de distintos medios de comunicación en un espacio de formación que combinó conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas.

Durante el acto, la presidenta del Grupo Santa Cruz, Yolanda Valdez Brea, destacó que el periodismo es un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia y afirmó que la inteligencia artificial representa una oportunidad para enriquecer el trabajo de los comunicadores cuando se emplea con responsabilidad.

"Hoy celebramos el inicio de nuevas oportunidades para integrar la inteligencia artificial al ejercicio periodístico. La IA debe ser una aliada para potenciar la creatividad, el análisis y la capacidad de generar contenido de valor", expresó.

Por su lado, el vicepresidente senior de Innovación de Banco Santa Cruz, Fausto Pimentel Debes, señaló que el conocimiento adquiere mayor valor cuando se comparte y genera nuevas oportunidades de crecimiento.

"La inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para el periodismo, siempre que se utilice con criterio. El poder trae consigo responsabilidad y, precisamente, la IA viene a darle mucho poder a toda la población, por esto es importante utilizarla con ética y apegadas a los valores que queremos transmitir".

Mientras, la vicerrectora de Investigación del Intec, Rosario Aróstegui, agradeció al Banco Santa Cruz por la alianza para capacitar a los periodistas en temas relevantes para el ejercicio de su profesión, destacando el valor de impulsar iniciativas que permitan generar, compartir y poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

Además, a la actividad asistieron Irvin Isidor, vicepresidente senior Desarrollo de Negocios del Banco Santa Cruz y Carlos Reyes, director Educación Permanente del Intec.

Conferencia de cierre

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/banco-santa-cruz-fortalece-el-periodismo-responsable-con-capacitacion-en-inteligencia-artificial-c0da1057.jpg Banco Santa Cruz fortalece el periodismo responsable con capacitación en inteligencia artificial. (CORTESÍA DEBANCO SANTA CRUZ)

Como parte de la clausura del programa, el periodista consultor Víctor Bautista, dictó la conferencia "Máquinas que escriben, periodistas que piensan", en la que abordó la evolución de la inteligencia artificial en los medios de comunicación, desde sus primeras aplicaciones automatizadas hasta los retos que plantea la IA generativa para el ejercicio periodístico.

Durante su presentación, también compartió experiencias desarrolladas en el ámbito nacional y regional, resaltando la importancia de incorporar estas herramientas sin renunciar al pensamiento crítico, la verificación de la información y la responsabilidad editorial.

"El periodismo no compite en velocidad. Compite en verdad. Formarse en inteligencia artificial no es rendirse a la tecnología, sino defender el oficio con las herramientas del tiempo que nos tocó vivir", expresó.