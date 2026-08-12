La biodiversidad de Pueblo Viejo en una exposición fotográfica

La fotografía puede revelar una biodiversidad que muchas veces permanece fuera de la mirada cotidiana. Esa es la premisa de la exposición que dejó inaugurada Barrick Pueblo Viejo: "Pueblo Viejo y su biodiversidad: gestión responsable de una minería moderna".

Con la presencia del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y la gobernadora de la provincia Sánchez Ramírez, Cristina Rodríguez de Alba, fue presentada la muestra fotográfica, que invita a conocer las especies y ecosistemas presentes en el entorno de la operación minera, así como el trabajo científico desarrollado para estudiarlos y contribuir a su conservación.

La exposición permanecerá abierta al público en Galería 360 hasta el 30 de agosto. A través de diversos módulos, presenta especies de fauna y flora identificadas en la zona de operación y explica los procesos de investigación, monitoreo y gestión ambiental desarrollados durante años por el departamento de Medio Ambiente de Barrick Pueblo Viejo.

Compromiso con la protección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/img-20260812-wa0275-949febd4.jpg Las imágenes revelan la existencia de una gran riqueza natural. (JUAN GUIO)

Durante la velada inaugural, Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, destacó el valor de la biodiversidad como patrimonio natural y subrayó el compromiso de la empresa con su protección.

"En Barrick Pueblo Viejo, proteger la biodiversidad dominicana es salvaguardar un patrimonio único para nuestro país y para la humanidad", expresó.

Asimismo, resaltó el trabajo conjunto que la empresa desarrolla con comunidades, entidades gubernamentales e instituciones vinculadas a la conservación ambiental.

Ciencia detrás de cada imagen

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/img-20260812-wa0269-1b0a8184.jpg Timoteo Estévez, Gisselle Valerio y Eli Bobadilla. (JUAN GUIO)

Uno de los principales atractivos de la exposición es que propone mirar la biodiversidad desde la perspectiva del conocimiento científico. Las fotografías funcionan como punto de partida para explicar cómo la observación sistemática, el monitoreo y la investigación permiten comprender las especies, sus hábitats y las condiciones de los ecosistemas donde se desarrollan.

Entre los casos destacados, Eli Bobadilla, gerente de Medio Ambiente de la empresa, presentó el ejemplo del gecko de bandas de Samaná (Sphaerodactylus samanensis), especie endémica de República Dominicana.

La muestra expone el proceso de reevaluación científica impulsado por Barrick, que permitió ampliar el conocimiento sobre su distribución y aportar información para la actualización de su estado de conservación ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La historia de esta especie ilustra uno de los mensajes centrales de la exposición: conocer mejor la biodiversidad permite tomar decisiones más informadas para su protección.

La investigación científica desarrollada en Pueblo Viejo abarca, además, distintos componentes de los ecosistemas. La muestra presenta especies que funcionan como indicadores naturales de la salud ambiental, entre ellas aves, anfibios, reptiles e insectos polinizadores, como las abejas.

El monitoreo de estas especies permite recopilar información sobre las condiciones de los ecosistemas y observar sus cambios a lo largo del tiempo, convirtiendo la biodiversidad en una valiosa fuente de conocimiento sobre el territorio.

El ojo detrás del lente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/img-20260812-wa0285-34abec37.jpg El recorrido se encuentra en el atrio central de Galería 360. (JUAN GUIO)

La exposición reúne el resultado de años de investigación, conservación y trabajo científico realizado en el entorno de la operación minera. Durante aproximadamente cuatro semanas, busca acercar al público a especies y ecosistemas que forman parte del patrimonio natural de la zona y mostrar cómo la ciencia puede convertirse en una herramienta para su protección.

Bobadilla explicó que la exhibición recoge parte del trabajo desarrollado durante los cerca de 15 años de operación de Pueblo Viejo y está organizada en tres ejes: los principales hitos ambientales alcanzados en ese período, las investigaciones realizadas y dos casos considerados emblemáticos por la empresa.

Entre ellos destacó los esfuerzos de investigación relacionados con especies cuya presencia se desconocía o se consideraba limitada a determinadas áreas protegidas.

Según indicó, los estudios realizados con la participación de investigadores nacionales e internacionales generaron información publicada en revistas científicas especializadas y utilizada por organismos internacionales para actualizar el nivel de amenaza de algunas especies.

El ejecutivo resaltó el valor de la investigación como herramienta para la conservación y afirmó que el desarrollo no puede desvincularse de la responsabilidad ambiental.

Por su parte, el fotógrafo Timoteo Estévez señaló que las imágenes expuestas son el resultado de numerosas horas de observación y trabajo de campo, pero también una invitación a mirar la naturaleza con mayor atención.

"Detrás de cada especie hay información, conocimiento y mensajes que aún estamos descubriendo", expresó.

El fotógrafo destacó además el trabajo realizado junto a equipos especializados, capaces de identificar las especies, comprender sus características y contribuir a su preservación. A su juicio, la experiencia demuestra que es posible desarrollar una minería responsable mientras se impulsa el conocimiento y la conservación de la biodiversidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/img-20260812-wa0266-287129df.jpg Juan Bancalari, (JUAN GUIO)