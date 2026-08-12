Solbus recibe el Premio Nacional de la Seguridad Vial

En consonancia con su compromiso con la excelencia operativa, la responsabilidad social y el bienestar de sus colaboradores y usuarios, Piñero, a través de su división de movilidad Solbus, ha sido galardonada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en la primera edición del Premio Nacional de la Seguridad Vial.

El reconocimiento, entregado en la categoría Gestión Empresarial de la Seguridad Vial, distingue a Solbus por su destacada participación en el plan piloto del "Plan Laboral de Seguridad Vial y Movilidad" impulsado por el Intrant.

Esta iniciativa ha posicionado a la empresa como un referente nacional en la adopción de buenas prácticas de prevención, innovación tecnológica y formación continua para el transporte turístico y corporativo en la República Dominicana.

Como parte del plan, Solbus impartió 124 horas de formación distribuidas en 13 módulos clave impartidos dos veces al año. Entre el 90 % y el 95 % de la plantilla de choferes -que supera los 130 conductores distribuidos en las bases de Bávaro, La Romana y Samaná- ha participado activamente en estas capacitaciones.

El programa formativo abarca áreas técnicas y de desarrollo humano como educación vial y manejo defensivo, conducción, sobriedad y prevención de riesgos, primeros auxilios y gestión del estrés en carretera, calidad en el servicio al cliente y habilidades blandas, y políticas y procedimientos del transporte turístico.

Víctor Rullán General Manager de Solbus, indicó que en Piñero entienden que operar en un destino implica la alta responsabilidad de proteger la vida de los colaboradores, clientes y de cada ciudadano que transita por nuestras carreteras.

Aseguró que este reconocimiento del Intrant los llena de orgullo y se comprometen a seguir trabajando para la mejora continua; ya que Solbus no sólo transporta personas, conecta destinos bajo estándares de seguridad, tecnología y ética profesional.

"Seguiremos trabajando de la mano con las autoridades para elevar la competitividad y la cultura de movilidad sostenible en la República Dominicana", expresó Víctor Rullán General Manager de Solbus.

Tecnología en el modelo de gestión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/pineiro-2-d0bb5e66.jpg Momento en que Piñero recibe su galardón. (CORTESÍA DE PIÑERO)

Al programa de formación se suma una política de control operacional y monitoreo preventivo en tiempo real. Solbus ejecuta diariamente pruebas de alcoholemia al 100 % de los conductores antes de iniciar cada jornada laboral, complementadas con evaluaciones de antidoping trimestrales.

Asimismo, la totalidad de la flota vehicular cuenta con un sistema de monitoreo continuo vía GPS y telemetría, lo que permite supervisar las rutas, hábitos de conducción y velocidades permitidas. La cultura de prevención se refuerza semanalmente a través de cápsulas informativas de seguridad vial compartidas en canales digitales internos y murales institucionales.

La implementación rigurosa de estas medidas ha generado un impacto directo y positivo en la reducción de riesgos en carretera.

Entre los años 2024 y 2025, la división de movilidad logró reducir en un 25 % las incidencias operativas en de total en trayectos, registrando exclusivamente eventos menores de bajo impacto y sin saldo de pérdidas humanas.

Con este galardón, Piñero consolida su liderazgo como un ecosistema empresarial comprometido con la mejora continua, demostrando que la seguridad vial es un pilar indispensable para el desarrollo sostenible y la reputación del turismo en el país.