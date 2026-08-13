"Amor a los 50", un libro que invita a sanar

Escritora y empresaria Sofía Lana presentó su más reciente obra "Amor a los 50", un libro en el que desnuda aspectos de la vida que parecen aceptarse pero que hacen mal a las personas y no se debe permitir: el edadismo.

¿Cómo ella lo enfrentó en una relación de pareja? ¿cómo encontró un camino de espalda a lo que se espera socialmente? Y otras muchas preguntas fueron respondidas durante una velada diversa, que incluyó desfile de moda, algarabía y un panel de profundidad sobre los retos y las grandezas de alcanzar el medio siglo de vida.

Este encuentro auspiciado por la Embajada de Panamá en República Dominicana y conducido por Jatnna Tavares, se llevó a cabo en el hotel El Embajador, con especial enfoque a la mujer: sanar el pasado, recuperar el amor propio y comprender que siempre existe la posibilidad de comenzar una nueva etapa y volver a amar.

La edad femenina

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/120826-libro-amor-a-los-50-foto-juan-guio17-499147ab.jpg El libro está disponible en Amazon y Cuesta Libros. (JUAN GUIO)

Uno de los mensajes que atravesó la actividad fue precisamente la necesidad de cuestionar las ideas que vinculan la edad con la posibilidad de amar, reinventarse o emprender nuevos proyectos.

"Amar es libertad a cualquier edad", fue una de las reflexiones de la autora durante el panel que acompañó la presentación de la obra. La conversación también puso sobre la mesa la necesidad de que las mujeres maduras confíen en sí mismas y reconozcan el valor de sus experiencias.

En ese sentido, Amor a los 50 propone mirar la madurez no como una etapa de renuncias, sino como un momento en el que el conocimiento adquirido puede convertirse en una herramienta para tomar decisiones diferentes.

La autora plantea que no importa la edad que tenga una persona: siempre existe la oportunidad de volver a empezar.

El libro, según explicó durante el encuentro, nació de un proceso de reflexión de aproximadamente dos años y de la convicción de que era necesario hablar de amor y propiciar un movimiento alrededor de este sentimiento.

La escritora María José Ferreiro, también participante en el conversatorio, sostuvo que cada ser humano tiene su propia historia y destacó como uno de los aportes de Sofía Lana haber reunido experiencias de muchas mujeres para convertirlas en un relato que les permite sentirse representadas.

La conversación también abordó un fenómeno cultural que durante generaciones ha condicionado la expresión femenina: el silencio.

"Es el momento de hablar y de ser escuchadas", dijo Taveras mientras intervino en la disertación, en referencia a la necesidad de que las mujeres puedan expresar sus experiencias y dejar atrás patrones culturales asociados al machismo.

Las relaciones de pareja y de cómo mantener el amor a través de los años fue abordado por Socorro Taveras, amiga de la autora, quien lleva varias décadas casada con quien también comparte trabajo empresarial.

Destacó la importancia de la madurez y de la paz que se alcanza con los años. La conversación planteó la diferencia entre enamorarse y construir una relación capaz de sostenerse a través de las distintas etapas de la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/120826-libro-amor-a-los-50-foto-juan-guio4-16489c65.jpg Juan Carlos Roa y Luis Ignacio Alfonso. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/120826-libro-amor-a-los-50-foto-juan-guio5-5e4002d8.jpg Alba Goycoechea y Nancy Arias. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/120826-libro-amor-a-los-50-foto-juan-guio6-2b947eb6.jpg Marlene Girón, Julaisi Lemus, embajadora Yira Ramonet, Meybis Vásquez y Yazmín Brea. (JUAN GUIO) ‹ >