"Soy niña, soy importante" culmina su 14.ª edición del campamento de verano

Este año, la iniciativa reunió a 310 niñas durante tres semanas de formación, aprendizaje y desarrollo integral. ( CORTESÍA DE LA LA FUNDACIÓN TROPICALIA )

Lo que comenzó en 2013 como una iniciativa para acompañar a las niñas de Miches en su desarrollo personal, hoy se ha consolidado como uno de los programas de mayor trayectoria de la región.

Con la edición número 14 de "Soy niña, soy importante" (SNSI), la Fundación Tropicalia reafirma su compromiso de seguir creando espacios donde las niñas fortalezcan su confianza, desarrollen habilidades para la vida y reconozcan el valor de su voz.

Realizada durante tres semanas, bajo el lema "Jugar es crecer", esta edición reunió a 310 niñas de entre 9 y 12 años procedentes de las comunidades de Miches, La Gina y El Cedro.

A lo largo de tres semanas, las participantes vivieron una experiencia diseñada para proteger y reivindicar el derecho al juego como un pilar fundamental para su desarrollo integral. El programa integró 21 talleres formativos y cuatro disciplinas deportivas y de bienestar.

Bienestar y salud

Las niñas abordaron temáticas clave como salud menstrual, educación sexual integral, higiene bucal, educación financiera, ciencias (STEM), protección medioambiental, identidad y autocuidado, además de talleres artísticos de pintura, bisutería, modelado en arcilla y decoración creativa.

La oferta se complementó con la práctica de fútbol, natación, yoga y actividades de relajación, promoviendo una experiencia que combinó aprendizaje, recreación y crecimiento personal.

Asimismo, el campamento contó con la visita de embajadores y aliados estratégicos, quienes conocieron de cerca el alcance de la iniciativa y reafirmaron el valor de las alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo de la niñez.

"Alcanzar catorce campamentos ininterrumpidos es una muestra clara de nuestro compromiso con el futuro de Miches. En Fundación Tropicalia creemos que cada niña merece contar con espacios que le permitan descubrir su potencial, fortalecer su confianza y desarrollar herramientas para construir su propio camino", expresó Katherine Durán, directora ejecutiva de Fundación Tropicalia.

El desarrollo de esta nueva edición fue posible gracias al compromiso de voluntarias, especialistas, instituciones aliadas y organizaciones que, junto a Fundación Tropicalia, continúan fortaleciendo un espacio seguro donde las niñas pueden aprender, expresarse y desarrollar competencias que trascienden el campamento y generan un impacto positivo en sus familias y comunidades.

Soy niña, soy importante forma parte de la estrategia de desarrollo comunitario de Fundación Tropicalia, organización que desde 2008 impulsa iniciativas de educación, productividad, sostenibilidad ambiental y fortalecimiento sociocultural para contribuir al desarrollo sostenible de Miches.

Un acompañamiento que se extiende en la adolescencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/dsf5021-8dbe3e28.jpg Las niñas tienen la oportunidad de continuar su proceso de formación a través de "Club de Chicas" y "Mi Ruta". (CORTESÍA DE FUNDACIÓN TROPICALIA)

Como parte de esta visión de acompañamiento continuo, el cierre de la edición 2026 de SNSI marca también una nueva etapa para las participantes.

Las niñas tienen la oportunidad de continuar su proceso de formación a través de "Club de Chicas" y "Mi Ruta", programas de Fundación Tropicalia que amplían el acompañamiento durante la adolescencia y la transición hacia la vida adulta.

La segunda etapa de la labor de la fundación se ejecuta en "Club de Chicas", espacio dedicado para adolescentes de 13 a 15 años, donde trabajan en el fortalecimiento de su autoestima, liderazgo y habilidades para la vida, al tiempo que desarrollan herramientas para tomar decisiones informadas sobre su futuro.

Posteriormente, pueden aplicar a "Mi Ruta", iniciativa que da continuidad a ese proceso con jóvenes de 16 a 18 años. Un total de 37 participantes han recibido mentorías, orientación vocacional y formación en habilidades socioemocionales y de empleabilidad que les permitan construir su proyecto de vida e incorporarse con mayores herramientas al mundo laboral.

Esta ruta de acompañamiento, que se complementa con el seguimiento a estudiantes becados por Fundación Tropicalia, refleja el compromiso de la organización con procesos sostenidos de desarrollo que acompañan a niñas y jóvenes en distintas etapas de su crecimiento, más allá de la experiencia del campamento.

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