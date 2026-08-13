Valdez Albizu recibe la visita del embajador Tony Raful y estudiantes meritorios

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, recibió al embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful, y a un grupo de estudiantes domínico-españoles que fueron galardonados en la XVI edición de los Premios al Mérito Escolar instituidos por dicha embajada.

Los alumnos candidatos, entre 10 y 17 años, de nacionalidad u origen dominicano, fueron galardonados por la Embajada de República Dominicana en España en base al rendimiento académico reflejado en sus calificaciones, su espíritu de superación y su comportamiento cívico.

El gobernador Valdez Albizu expresó "la satisfacción que supone para el Banco Central y todo el país que jóvenes de la diáspora se destaquen académicamente entre la población estudiantil española".

Asimismo, resaltó que la labor que realiza la Embajada de la República Dominicana en España, encabezada por el embajador Tony Raful, "va más allá de lo diplomático, hasta el punto de crear una excelente proyección de las capacidades intelectuales de los descendientes de la diáspora dominicana, elevando así nuestra imagen internacional."

De su lado, el embajador Raful agradeció el recibimiento brindado por el Banco Central, destacando "su gran espíritu de contribución para motivar a jóvenes de origen dominicano que desean alcanzar un nivel profesional y social que dignifique sus vidas y representen en España los mejores valores de la República Dominicana".

Pro de la estabilidad financiera

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/2--bcrd-embajadaespana-ceee4609.jpg Participantes. (CORTESÍA DE BCRD)

Destacó "el trabajo meritorio que el BCRD realiza en pro de la estabilidad financiera, el crecimiento del país y el mantenimiento de una política monetaria firme en afrontar los retos que la situación internacional presenta a la República Dominicana".

Valdez Albizu ofreció a los estudiantes unas pinceladas sobre el comportamiento de la economía en su país de origen y sus excelentes expectativas de futuro.

Además, les explicó el papel que ejerce el Banco Central de la República Dominicana y su órgano rector, la Junta Monetaria, "como garantes de la estabilidad de precios y así poder responder mejor a las necesidades de su economía".

El gobernador les expuso la importancia que para el BCRD tiene la educación financiera, resaltando que se esfuerzan en llevar adelante actividades de gran valor formativo como diplomados en economía para personal interno y los dirigidos a periodistas de todo el país, avalados por la Universidad Iberoamericana de la República Dominicana (UNIBE).

También mencionó el "concurso Economistas del Futuro dirigido a estudiantes de centros de enseñanza; y el Concurso de Economía, el cual ensalza el talento de espléndidos jóvenes que con sus trabajos hacen interesantes aportes a la investigación económica".

El embajador Tony Raful trasladó su gratitud al BCRD por el apoyo que viene prestando a las actividades que se desarrollan en la Embajada de España, "las cuales fomentan el espíritu patriótico, la integración de adolescentes y jóvenes a la sociedad que les ha acogido, así como impulsan los lazos que las nuevas generaciones han de conservar con sus raíces".

El gobernador estuvo acompañado por el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiara y Financiera, Joel Tejeda; y el director de Comunicaciones, Jonathan Abreu Rodríguez.

Con el embajador Raful estuvieron presentes Liza Álvarez, consejera; Karla Tejeda Valdez, primera secretaria; y Alejandro González, asesor del embajador, todos ellos pertenecientes a la Embajada de República Dominicana ante el Reino de España.