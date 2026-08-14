×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Academia Banreservas
Academia Banreservas

La Academia Banreservas realiza el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos"

Busca fortalecer el talento de los líderes de la institución mediante espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias

    Expandir imagen
    La Academia Banreservas realiza el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos
    Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones, durante su intervención en una de las jornadas del ciclo ´´Liderazgo a tres tiempos´´ orientado al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo. (CORTESÍA DE ACADEMIA BANRESERVAS)

    La Academia Banreservas realizó el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos: un banquete de inspiración", una iniciativa dirigida a fortalecer el talento de los líderes de la institución mediante espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias.

    La jornada impactó a más de 600 colaboradores y contó con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas vinculados al bienestar emocional, el pensamiento expansivo y el liderazgo inspirador.

    El programa inició con la conferencia "Bienestar emocional laboral", a cargo de Marco Leone, especialista en bienestar y desarrollo humano, quien resaltó la importancia de cuidar a las personas como base para construir equipos sólidos y liderazgos sostenibles.

    La segunda conferencia, titulada "Pensamiento expansivo", fue encabezada por Carolina Angarita, conferencista internacional y mentora en liderazgo consciente, quien invitó a los participantes a ampliar:

    • Perspectivas
    • Cuestionar paradigmas
    • Explorar nuevas formas de pensar frente a los desafíos actuales

    Liderazgo Inspirador

    Expandir imagen
    Infografía
    Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva Administrativa; Ruth Rosario, vicepresidenta de Capital Humano; Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo senior de Estrategias, Finanzas e Inteligencia Comercial; Doris Laura Uribe, vicepresidenta ejecutiva de Negocios Gubernamentales, durante la conferencia ´´Liderazgo a tres tiempos´´ celebrada en la Academia Banreservas. (CORTESÍA DE ACADEMIA BANRESERVAS)

    El ciclo concluyó con "Liderazgo inspirador", impartida por Carlos Escario, experto global en liderazgo y estrategia, quien motivó a los líderes a evolucionar hacia un modelo capaz de generar influencia positiva e impacto colectivo.

    "En Banreservas creemos que liderar no consiste únicamente en dirigir personas o administrar procesos. Liderar es servir, influir con el ejemplo y crear las condiciones para que otros alcancen su mejor versión", afirmó Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones.

    Cada encuentro propició conversaciones, preguntas y reflexiones orientadas a convertir los aprendizajes en acciones concretas, a partir de herramientas sencillas y aplicables al entorno laboral.

    Con iniciativas como "Liderazgo a tres tiempos", la Academia Banreservas reafirma su compromiso con la formación continua, el crecimiento de sus colaboradores y el fortalecimiento de una cultura institucional basada en el desarrollo humano y el liderazgo transformador.

    Expandir imagen
    Infografía
    Colaboradores de Banreservas participan en el ciclo "Liderazgo a tres tiempos" celebrado en la Academia Banreservas. (CORTESIA DE LA ACADEMIA BANRESERVAS)
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.