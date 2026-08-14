La Academia Banreservas realiza el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos"

Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones, durante su intervención en una de las jornadas del ciclo ´´Liderazgo a tres tiempos´´ orientado al fortalecimiento de las capacidades de liderazgo. ( CORTESÍA DE ACADEMIA BANRESERVAS )

La Academia Banreservas realizó el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos: un banquete de inspiración", una iniciativa dirigida a fortalecer el talento de los líderes de la institución mediante espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias.

La jornada impactó a más de 600 colaboradores y contó con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas vinculados al bienestar emocional, el pensamiento expansivo y el liderazgo inspirador.

El programa inició con la conferencia "Bienestar emocional laboral", a cargo de Marco Leone, especialista en bienestar y desarrollo humano, quien resaltó la importancia de cuidar a las personas como base para construir equipos sólidos y liderazgos sostenibles.

La segunda conferencia, titulada "Pensamiento expansivo", fue encabezada por Carolina Angarita, conferencista internacional y mentora en liderazgo consciente, quien invitó a los participantes a ampliar:

Perspectivas

Cuestionar paradigmas

Explorar nuevas formas de pensar frente a los desafíos actuales

Liderazgo Inspirador

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-14-at-50457-pm-1-1b2a684a.jpeg Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva Administrativa; Ruth Rosario, vicepresidenta de Capital Humano; Fernando Mir, vicepresidente ejecutivo senior de Estrategias, Finanzas e Inteligencia Comercial; Doris Laura Uribe, vicepresidenta ejecutiva de Negocios Gubernamentales, durante la conferencia ´´Liderazgo a tres tiempos´´ celebrada en la Academia Banreservas. (CORTESÍA DE ACADEMIA BANRESERVAS)

El ciclo concluyó con "Liderazgo inspirador", impartida por Carlos Escario, experto global en liderazgo y estrategia, quien motivó a los líderes a evolucionar hacia un modelo capaz de generar influencia positiva e impacto colectivo.

"En Banreservas creemos que liderar no consiste únicamente en dirigir personas o administrar procesos. Liderar es servir, influir con el ejemplo y crear las condiciones para que otros alcancen su mejor versión", afirmó Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones.

Cada encuentro propició conversaciones, preguntas y reflexiones orientadas a convertir los aprendizajes en acciones concretas, a partir de herramientas sencillas y aplicables al entorno laboral.

Con iniciativas como "Liderazgo a tres tiempos", la Academia Banreservas reafirma su compromiso con la formación continua, el crecimiento de sus colaboradores y el fortalecimiento de una cultura institucional basada en el desarrollo humano y el liderazgo transformador.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-14-at-50457-pm-2-7450667f.jpeg Colaboradores de Banreservas participan en el ciclo "Liderazgo a tres tiempos" celebrado en la Academia Banreservas. (CORTESIA DE LA ACADEMIA BANRESERVAS)