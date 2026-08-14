La Academia Banreservas realiza el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos"
Busca fortalecer el talento de los líderes de la institución mediante espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias
La Academia Banreservas realizó el ciclo de conferencias "Liderazgo a tres tiempos: un banquete de inspiración", una iniciativa dirigida a fortalecer el talento de los líderes de la institución mediante espacios de aprendizaje, reflexión e intercambio de experiencias.
La jornada impactó a más de 600 colaboradores y contó con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales, quienes abordaron temas vinculados al bienestar emocional, el pensamiento expansivo y el liderazgo inspirador.
El programa inició con la conferencia "Bienestar emocional laboral", a cargo de Marco Leone, especialista en bienestar y desarrollo humano, quien resaltó la importancia de cuidar a las personas como base para construir equipos sólidos y liderazgos sostenibles.
La segunda conferencia, titulada "Pensamiento expansivo", fue encabezada por Carolina Angarita, conferencista internacional y mentora en liderazgo consciente, quien invitó a los participantes a ampliar:
- Perspectivas
- Cuestionar paradigmas
- Explorar nuevas formas de pensar frente a los desafíos actuales
Liderazgo Inspirador
El ciclo concluyó con "Liderazgo inspirador", impartida por Carlos Escario, experto global en liderazgo y estrategia, quien motivó a los líderes a evolucionar hacia un modelo capaz de generar influencia positiva e impacto colectivo.
"En Banreservas creemos que liderar no consiste únicamente en dirigir personas o administrar procesos. Liderar es servir, influir con el ejemplo y crear las condiciones para que otros alcancen su mejor versión", afirmó Ana Pou, vicepresidenta ejecutiva senior de Capital Humano, Tecnología y Operaciones.
Cada encuentro propició conversaciones, preguntas y reflexiones orientadas a convertir los aprendizajes en acciones concretas, a partir de herramientas sencillas y aplicables al entorno laboral.
Con iniciativas como "Liderazgo a tres tiempos", la Academia Banreservas reafirma su compromiso con la formación continua, el crecimiento de sus colaboradores y el fortalecimiento de una cultura institucional basada en el desarrollo humano y el liderazgo transformador.