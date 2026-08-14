El Patronato Nacional de Ciegos inaugura exposición "Miradas"
Estará disponible al público hasta el 25 de agosto en el pasillo norte de Galería 360
El Patronato Nacional de Ciegos, Inc. inauguró la exposición colectiva "Miradas", una propuesta que reúne 24 obras realizadas por personas con discapacidad visual y que convierte la creación artística en un espacio de expresión, sensibilidad e inclusión.
La muestra, abierta al público hasta el 25 de agosto en el pasillo norte de Galería 360, invita a descubrir distintas perspectivas, emociones y experiencias de vida a través de obras que evidencian el talento y la capacidad creativa de sus autores.
Más allá de una exposición artística, "Miradas" plantea una reflexión sobre las múltiples maneras de percibir y representar el mundo.
A través de diversas técnicas y estilos, los artistas comparten su particular visión de la realidad y demuestran que la discapacidad visual no constituye una barrera para crear, comunicar ideas o provocar emociones mediante las artes visuales.
Cada obra se convierte así en un testimonio de autonomía y expresión personal, al tiempo que cuestiona las percepciones tradicionales sobre la discapacidad y pone el foco en las capacidades de quienes viven con ella.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Patronato Nacional de Ciegos por generar espacios de participación cultural y contribuir a una mayor sensibilización social sobre las personas con discapacidad visual. En ese sentido, la exposición busca destacar sus aportes y su participación activa en los distintos ámbitos de la sociedad.
Una invitación a mirar diferente
"Miradas" propone al visitante detenerse frente a las obras desde una perspectiva distinta: no solo para contemplarlas, sino para acercarse a las historias, emociones y formas de interpretar el entorno que hay detrás de cada creación.
La exposición está dirigida a toda la comunidad y representa una oportunidad para que medios de comunicación, centros educativos, empresas y público general conozcan de cerca el trabajo de estos artistas y participen de una experiencia que busca transformar percepciones a través del arte.