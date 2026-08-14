El Patronato Nacional de Ciegos inaugura exposición "Miradas"

Altagracia Mariñez, Leonor Gautier, Wilfred Mallen, Mirka Morales y Nadia Rondón. ( CORTESÍA DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS )

El Patronato Nacional de Ciegos, Inc. inauguró la exposición colectiva "Miradas", una propuesta que reúne 24 obras realizadas por personas con discapacidad visual y que convierte la creación artística en un espacio de expresión, sensibilidad e inclusión.

La muestra, abierta al público hasta el 25 de agosto en el pasillo norte de Galería 360, invita a descubrir distintas perspectivas, emociones y experiencias de vida a través de obras que evidencian el talento y la capacidad creativa de sus autores.

Más allá de una exposición artística, "Miradas" plantea una reflexión sobre las múltiples maneras de percibir y representar el mundo.

A través de diversas técnicas y estilos, los artistas comparten su particular visión de la realidad y demuestran que la discapacidad visual no constituye una barrera para crear, comunicar ideas o provocar emociones mediante las artes visuales.

Cada obra se convierte así en un testimonio de autonomía y expresión personal, al tiempo que cuestiona las percepciones tradicionales sobre la discapacidad y pone el foco en las capacidades de quienes viven con ella.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Patronato Nacional de Ciegos por generar espacios de participación cultural y contribuir a una mayor sensibilización social sobre las personas con discapacidad visual. En ese sentido, la exposición busca destacar sus aportes y su participación activa en los distintos ámbitos de la sociedad.

Una invitación a mirar diferente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-13-at-70229-pm-c63c0a67.jpeg La muestra estará vigente en Galería 360 hasta el 25 de agosto. (CORTESÍA DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS)

"Miradas" propone al visitante detenerse frente a las obras desde una perspectiva distinta: no solo para contemplarlas, sino para acercarse a las historias, emociones y formas de interpretar el entorno que hay detrás de cada creación.

La exposición está dirigida a toda la comunidad y representa una oportunidad para que medios de comunicación, centros educativos, empresas y público general conozcan de cerca el trabajo de estos artistas y participen de una experiencia que busca transformar percepciones a través del arte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/whatsapp-image-2026-08-13-at-70231-pm-b974be99.jpeg Participantes y anfitriones de la actividad. (CORTESÍA DEL PATRONATO NACIONAL DE CIEGO)