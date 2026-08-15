Banco Caribe rinde homenaje a Edmundo Aja por su contribución al desarrollo de la institución

Edgar Del Toro, Edmundo Aja y José Hernández. ( FOTO CEDIDA POR EL BANCO CARIBE. )

En un emotivo acto celebrado junto a familiares, miembros del Consejo de Administración, del Comité Ejecutivo e invitados especiales, Banco Caribe rindió homenaje a don Edmundo Aja, accionista fundador y presidente ad vitam, en reconocimiento a su extraordinaria contribución al desarrollo y crecimiento de la institución.

La ceremonia fue un espacio para agradecer una trayectoria que ha marcado la historia de Banco Caribe y a quienes han compartido su camino.

Durante más de dos décadas, don Edmundo ha ayudado a construir una organización caracterizada por la cercanía, la integridad y la innovación, con una visión de largo plazo que sigue guiando el futuro de la entidad.

Como parte del homenaje, el Consejo de Administración entregó una placa conmemorativa en honor a su liderazgo, y develó la que designa el Salón de Conferencias del Consejo con su nombre: Salón de Conferencias Edmundo Aja, un espacio que permanecerá como símbolo de su aporte al fortalecimiento institucional.

También se presentó el libro El legado de un visionario, una obra conmemorativa que narra pinceladas de la historia de Banco Caribe desde la perspectiva de su fundador, con testimonios de miembros del Consejo, colaboradores, familiares y aliados que han sido testigos de su liderazgo y calidad humana.

La publicación incluye además una memoria visual con fotografías de momentos significativos de su vida personal y profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/miembros-del-consejo-de-administracion-junto-a-edmundo-aja-88d3b768.jpg Miembros del Consejo de Administración junto a Edmundo Aja. (FOTO CEDIDA POR EL BANCO CARIBE)

La labor de toda una vida

En representación de la institución, el Consejo de Administración señaló que este homenaje reconoce una vida dedicada a construir mucho más que una entidad financiera: una cultura basada en la confianza, el compromiso con las personas y la convicción de que las instituciones perduran cuando se edifican sobre principios sólidos.

Con este homenaje, Banco Caribe celebra la trayectoria de un líder cuya visión ha trascendido generaciones y reafirma su compromiso con preservar el legado de quienes han contribuido a construir una institución sólida, cercana y preparada para el futuro.