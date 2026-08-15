Consulado dominicano en Nueva Orleans presenta logros de la gestión de Yanina Torres

El equipo consular entregó un reconocimiento a Torres Tamares por su vocación e integridad en el servicio. ( FOTO CEDIDA POR EL CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN NUEVA ORLEANS )

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva Orleans presentó los principales logros de la gestión encabezada por Rosa Yanina Torres Tamares durante el período 2024-2026, en un acto de reconocimiento, agradecimiento y rendición de cuentas que reunió a miembros de la comunidad dominicana, autoridades, empresarios, líderes comunitarios y aliados institucionales.

La actividad, permitió hacer un balance de los programas, servicios y alianzas desarrollados durante casi dos años de gestión, caracterizados por una mayor cercanía con la diáspora, la ampliación de la asistencia consular y el fortalecimiento de la presencia cultural y económica de la República Dominicana en el sur de Estados Unidos.

Entre los resultados más relevantes fue destacada la firma del Convenio de Ciudades Hermanas entre Puerto Plata y Nueva Orleans, concebido como una plataforma para promover la cooperación cultural, turística, económica e institucional entre ambas ciudades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/2-f2977f77.jpg Miembro de la comunidad reconocieron la loable tarea realizada durante su gestión. (FOTO CEDIDA POR ELCONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN NUEVA ORLEANS)

Intercambio cultural

Como parte de ese acercamiento se impulsó una misión de intercambio cultural con el New Orleans Jazz Museum. Durante la ceremonia, Torres Tamares entregó a esa institución un Taimáscaro, personaje emblemático del carnaval de Puerto Plata, como símbolo permanente de la alianza cultural construida entre ambas ciudades.

Asimismo, el Consulado organizó la Noche Dominicana de Ron y Tabaco, iniciativa orientada a proyectar productos representativos de la industria nacional, promover oportunidades de relacionamiento empresarial y posicionar a la República Dominicana como destino de comercio, inversión y turismo.

En materia de vinculación económica fue creado el Directorio de Negocios Dominicanos de la jurisdicción consular, una herramienta destinada a identificar, visibilizar y conectar a comerciantes, profesionales y emprendedores de la diáspora, favoreciendo la construcción de una red empresarial dominicana en la región.

Dentro de las iniciativas de mayor alcance se destacó el programa "Tu Consulado te Visita", mediante el cual fueron trasladados servicios y orientaciones consulares a diferentes localidades y estados de la jurisdicción, con especial presencia en Georgia.

El programa acercó la institución a dominicanos que, debido a la distancia, sus responsabilidades laborales o dificultades de movilidad, no podían acudir regularmente a la sede consular.

La ceremonia incluyó reconocimientos a mujeres, hombres, organizaciones comunitarias, comercios, empresas e instituciones que respaldaron los programas de la misión consular. También fue reconocido el grupo folclórico infantil Dominican NOLA Dancers por su contribución a la preservación y difusión de las tradiciones dominicanas entre las nuevas generaciones.

El equipo del Consulado entregó un reconocimiento especial a Torres Tamares por su liderazgo y dedicación. Como parte del programa, Luz Estrella pronunció la semblanza "Una mujer que va más allá de los cargos", en la que resaltó su trayectoria como educadora, su vocación de servicio, su integridad, su fe y la cercanía que ha mantenido con las comunidades durante las distintas responsabilidades que ha desempeñado.

En sus palabras de despedida, Torres Tamares agradeció al presidente Luis Abinader la confianza depositada en ella para representar al país y reconoció el respaldo recibido de la comunidad dominicana, las autoridades de Nueva Orleans y Luisiana, el cuerpo consular, las organizaciones sociales, culturales y religiosas, el sector empresarial y su equipo de colaboradores.

Tras concluir sus funciones en Nueva Orleans, Torres Tamares asumirá una nueva responsabilidad como cónsul general de la República Dominicana en Atlanta, Georgia, por designación del presidente Luis Abinader.

Se convertirá en la primera titular de la nueva misión consular dominicana en esa ciudad, aprobada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y tendrá a su cargo su instalación y puesta en funcionamiento. La designación representa la continuidad de su trayectoria diplomática y de su trabajo de acercamiento con la comunidad dominicana residente en Georgia.