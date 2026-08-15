Realizan segundo Encuentro Internacional de Empresarias +1RD impulsando el liderazgo auténtico en RD
El evento se consolidó como una plataforma de alto impacto para el ecosistema emprendedor y profesional
Con un llamado a la autenticidad, la capacitación integral y el reconocimiento al mérito empresarial, se celebró con éxito la segunda edición del Encuentro Internacional de Empresarias +1RD, teniendo como escenario las instalaciones del Hotel Barceló Lina.
Durante tres días de intensa agenda, el evento se consolidó como una plataforma de alto impacto para el ecosistema emprendedor y profesional, combinando ciclos formativos, espacios de interacción comercial, pasarelas de moda y una emotiva gala de premiación.
Formación sin filtros, networking estratégico y pases de moda
El eje central de las conferencias giró en torno al lema "Inimitable: Menos filtros + Realidad", abordando las herramientas clave para el éxito corporativo desde una perspectiva humana e integral. Un destacado panel de especialistas desarrolló el tema desde sus distintas áreas de experticia:
- Elizabeth Brito (Mercadeo)
- Antonio Coronado (Finanzas)
- María de la Cruz (Comunicación)
- Dra. Carmen Pimentel (Terapia)
- Venancia Pimentel (Feng Shui)
A la par de las disertaciones, el área de exposiciones sirvió de vitrina para la presentación de servicios y obras literarias, propiciando un espacio de networking profesional de alto valor comercial entre los asistentes.
Como cierre espectacular del bloque de conferencias y exposiciones, la creatividad y la elegancia se apoderaron del escenario con los pases de moda a cargo de las reconocidas diseñadoras de modas Geraldine Candio y Adolfina Lluberes, acompañadas por la propuesta de la diseñadora de complementos artesanales Zoveida García.
Premios ISIS
El broche de oro de la jornada estuvo marcado por la entrega de la segunda versión de los Premios ISIS 2026, una velada dedicada a la admiración, el agradecimiento y el reconocimiento de personalidades que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial nacional e internacional.
Galardonados por categoría:
- ISIS del Saber: Zoveida García
- ISIS del Legado: Adolfina Lluveres
- ISIS de la Colaboración: Deyanira Martínez
- ISIS de la Visión: Divina Aponte
- ISIS de la Expansión: María de la Cruz
- ISIS de la Integridad: Juana Damaris José
- ISIS de la Conciencia: Josephine Cancel
- ISIS del Origen: Jacqueline López
- ISIS del Compromiso: Carmen Pimentel
- Guardián ISIS: Antonio Coronado
- Gran Mujer ISIS: Rommy Grullón
La noche concluyó con un momento emotivo mediante la interpretación del tema musical oficial de la premiación, a cargo de la artista Raquel Castillo, pieza que sintetiza los valores de excelencia, compromiso y liderazgo proyectados durante todo el encuentro.