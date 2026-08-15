Realizan segundo Encuentro Internacional de Empresarias +1RD impulsando el liderazgo auténtico en RD

Venancia Pimentel, Miosotis Joaquín y Elizabeth Brito. ( FOTOS CEDIDAS POR EL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS +1RD )

Con un llamado a la autenticidad, la capacitación integral y el reconocimiento al mérito empresarial, se celebró con éxito la segunda edición del Encuentro Internacional de Empresarias +1RD, teniendo como escenario las instalaciones del Hotel Barceló Lina.

Durante tres días de intensa agenda, el evento se consolidó como una plataforma de alto impacto para el ecosistema emprendedor y profesional, combinando ciclos formativos, espacios de interacción comercial, pasarelas de moda y una emotiva gala de premiación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/maria-de-la-cruz-yeni-hernandez-sonia-blanco-sonia-valdez-marisol-casola-7fd8679b.jpeg María de la Cruz, Yeni Hernández, Sonia Blanco, Sonia Valdez, Marisol Casola. (FOTOS CEDIDAS POR ELENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS +1RD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/yobeida-tejada-y-mildre-tejada-18591341.jpeg Yobeida Tejada y Mildre Tejada. (FOTOS CEDIDAS POR ELENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS +1RD) ‹ >

Formación sin filtros, networking estratégico y pases de moda

El eje central de las conferencias giró en torno al lema "Inimitable: Menos filtros + Realidad", abordando las herramientas clave para el éxito corporativo desde una perspectiva humana e integral. Un destacado panel de especialistas desarrolló el tema desde sus distintas áreas de experticia:

Elizabeth Brito (Mercadeo)

(Mercadeo) Antonio Coronado (Finanzas)

(Finanzas) María de la Cruz (Comunicación)

(Comunicación) Dra. Carmen Pimentel (Terapia)

Venancia Pimentel (Feng Shui)

A la par de las disertaciones, el área de exposiciones sirvió de vitrina para la presentación de servicios y obras literarias, propiciando un espacio de networking profesional de alto valor comercial entre los asistentes.

Como cierre espectacular del bloque de conferencias y exposiciones, la creatividad y la elegancia se apoderaron del escenario con los pases de moda a cargo de las reconocidas diseñadoras de modas Geraldine Candio y Adolfina Lluberes, acompañadas por la propuesta de la diseñadora de complementos artesanales Zoveida García.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/15/josephine-cancel-isis-de-la-conciencia-2026-c40542cb.jpeg Josephine Cancel, Isis de la Conciencia 2026. (FOTO CEDIDA POR ELENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS +1RD)

Premios ISIS

El broche de oro de la jornada estuvo marcado por la entrega de la segunda versión de los Premios ISIS 2026, una velada dedicada a la admiración, el agradecimiento y el reconocimiento de personalidades que han dejado una huella significativa en el ámbito empresarial nacional e internacional.

Galardonados por categoría:

ISIS del Saber : Zoveida García

: Zoveida García ISIS del Legado : Adolfina Lluveres

: Adolfina Lluveres ISIS de la Colaboración: Deyanira Martínez

ISIS de la Visión: Divina Aponte

ISIS de la Expansión: María de la Cruz

ISIS de la Integridad: Juana Damaris José

ISIS de la Conciencia: Josephine Cancel

ISIS del Origen: Jacqueline López

ISIS del Compromiso: Carmen Pimentel

Guardián ISIS: Antonio Coronado

Gran Mujer ISIS: Rommy Grullón

La noche concluyó con un momento emotivo mediante la interpretación del tema musical oficial de la premiación, a cargo de la artista Raquel Castillo, pieza que sintetiza los valores de excelencia, compromiso y liderazgo proyectados durante todo el encuentro.