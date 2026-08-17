Celebran la séptima edición del Plusval Summit Connect

Miembros del staff. ( CORTESÍA DE PLUSVAL SUMMIT CONNECT )

Plusval Dominicana celebró la séptima edición del Plusval Summit Connect, un encuentro institucional realizado en Los Cadillos, San Cristóbal, que reunió a 260 asesores inmobiliarios y miembros del staff.

En esta edición, el evento incorporó una dinámica de team building, con actividades diseñadas para fortalecer la comunicación, la confianza y la colaboración entre los participantes.

Durante la jornada, asesores y colaboradores compartieron experiencias, fortalecieron vínculos y desarrollaron habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, en un entorno distinto al de sus labores cotidianas.

Capacitación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/whatsapp-image-2026-08-17-at-63232-pm-1-9aec9c69.jpeg Durante la jornada, asesores y colaboradores compartieron experiencias y fortalecieron vínculos. (CORTESÍA DE PLUSVAL DOMINICANA)

El Plusval Summit Connect también sirvió como espacio de capacitación y crecimiento profesional, reafirmando el compromiso de Plusval Dominicana con la formación continua y el desarrollo de las competencias de sus equipos.

La celebración de esta séptima edición representa un nuevo hito para la empresa, al dar continuidad a una iniciativa que, durante siete años, ha impulsado:

La formación

La integración

La conexión entre quienes forman parte de la organización