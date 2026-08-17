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Plusval Summit Connect
Plusval Summit Connect

Celebran la séptima edición del Plusval Summit Connect

En esta edición el evento incorporó una dinámica de team building

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    Celebran la séptima edición del Plusval Summit Connect
    Miembros del staff. (CORTESÍA DE PLUSVAL SUMMIT CONNECT)

    Plusval Dominicana celebró la séptima edición del Plusval Summit Connect, un encuentro institucional realizado en Los Cadillos, San Cristóbal, que reunió a 260 asesores inmobiliarios y miembros del staff.

    En esta edición, el evento incorporó una dinámica de team building, con actividades diseñadas para fortalecer la comunicación, la confianza y la colaboración entre los participantes.

    Durante la jornada, asesores y colaboradores compartieron experiencias, fortalecieron vínculos y desarrollaron habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, en un entorno distinto al de sus labores cotidianas.

    Capacitación

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    Infografía
    Durante la jornada, asesores y colaboradores compartieron experiencias y fortalecieron vínculos. (CORTESÍA DE PLUSVAL DOMINICANA)

    El Plusval Summit Connect también sirvió como espacio de capacitación y crecimiento profesional, reafirmando el compromiso de Plusval Dominicana con la formación continua y el desarrollo de las competencias de sus equipos.

    La celebración de esta séptima edición representa un nuevo hito para la empresa, al dar continuidad a una iniciativa que, durante siete años, ha impulsado:

    • La formación
    • La integración
    • La conexión entre quienes forman parte de la organización
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