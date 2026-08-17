Celebran la séptima edición del Plusval Summit Connect
En esta edición el evento incorporó una dinámica de team building
Plusval Dominicana celebró la séptima edición del Plusval Summit Connect, un encuentro institucional realizado en Los Cadillos, San Cristóbal, que reunió a 260 asesores inmobiliarios y miembros del staff.
En esta edición, el evento incorporó una dinámica de team building, con actividades diseñadas para fortalecer la comunicación, la confianza y la colaboración entre los participantes.
Durante la jornada, asesores y colaboradores compartieron experiencias, fortalecieron vínculos y desarrollaron habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, en un entorno distinto al de sus labores cotidianas.
Capacitación
El Plusval Summit Connect también sirvió como espacio de capacitación y crecimiento profesional, reafirmando el compromiso de Plusval Dominicana con la formación continua y el desarrollo de las competencias de sus equipos.
La celebración de esta séptima edición representa un nuevo hito para la empresa, al dar continuidad a una iniciativa que, durante siete años, ha impulsado:
- La formación
- La integración
- La conexión entre quienes forman parte de la organización