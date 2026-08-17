Mallén Mascotas lanza desparasitante Bravecto 1M Triple
Es una nueva alternativa en medicina preventiva veterinaria, ofreciendo una protección integral frente a parásitos internos y externos
Con el objetivo de ofrecer una solución rápida, segura y respaldada científicamente, Mallén Mascotas presentó su nuevo producto de la familia Bravecto, el cual llega para sumarse a la serie de soluciones que ofrece Bravecto, en esta ocasión con una versión de desparasitante mensual externo e interno para cuidar mejor de nuestras mascotas.
Bravecto 1M Triple llega al mercado dominicano como una nueva alternativa en medicina preventiva veterinaria, ofreciendo una protección integral frente a parásitos internos y externos en una práctica tableta masticable, diseñada para facilitar el cuidado y bienestar de las mascotas.
Asimismo, Mallén Mascotas, división de Mallén Veterinaria, cuenta con más de 30 años en el mercado, destacándose por cuidar del bienestar y de la salud de las mascotas a través de programas de concientización sobre la tenencia responsable, acompañados de la comercialización de marcas internacionales de alta calidad y un equipo comprometido con la atención cercana a cada cliente para ofrecer lo mejor para los animalitos.
Cabe destacar que su portafolio incluye, además, alimentos súper premium para caninos y felinos, desparasitantes, vacunas, pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio y suplementos, entre otras soluciones orientadas al cuidado y bienestar animal. Estos productos son distribuidos exclusivamente a través del canal veterinario y tiendas especializadas para mascotas (pet shop).
Amenización
El lanzamiento de Bravecto 1M Triple contó con la participación del reconocido comediante Carlos Sánchez y la amenización musical de una orquesta típica, creando una experiencia especial para el gremio veterinario que acompañó este importante lanzamiento y celebró junto a la marca la llegada de esta nueva propuesta.
Maite Mallen, directora comercial de Mallén Veterinaria, expresó su confianza en que Bravecto 1M Triple representará un importante aporte al bienestar y la protección de las mascotas en el país.
Asimismo, destacó el respaldo y la confianza de los médicos veterinarios ha brindado a la marca durante los 10 años transcurridos desde el lanzamiento de Bravecto 3M, resaltando que la llegada de esta nueva presentación representa un paso significativo hacia una nueva era de protección.