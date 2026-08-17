Mallén Mascotas lanza desparasitante Bravecto 1M Triple

Con el objetivo de ofrecer una solución rápida, segura y respaldada científicamente, Mallén Mascotas presentó su nuevo producto de la familia Bravecto, el cual llega para sumarse a la serie de soluciones que ofrece Bravecto, en esta ocasión con una versión de desparasitante mensual externo e interno para cuidar mejor de nuestras mascotas.

Bravecto 1M Triple llega al mercado dominicano como una nueva alternativa en medicina preventiva veterinaria, ofreciendo una protección integral frente a parásitos internos y externos en una práctica tableta masticable, diseñada para facilitar el cuidado y bienestar de las mascotas.

Asimismo, Mallén Mascotas, división de Mallén Veterinaria, cuenta con más de 30 años en el mercado, destacándose por cuidar del bienestar y de la salud de las mascotas a través de programas de concientización sobre la tenencia responsable, acompañados de la comercialización de marcas internacionales de alta calidad y un equipo comprometido con la atención cercana a cada cliente para ofrecer lo mejor para los animalitos.

Cabe destacar que su portafolio incluye, además, alimentos súper premium para caninos y felinos, desparasitantes, vacunas, pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio y suplementos, entre otras soluciones orientadas al cuidado y bienestar animal. Estos productos son distribuidos exclusivamente a través del canal veterinario y tiendas especializadas para mascotas (pet shop).

Amenización

El lanzamiento de Bravecto 1M Triple contó con la participación del reconocido comediante Carlos Sánchez y la amenización musical de una orquesta típica, creando una experiencia especial para el gremio veterinario que acompañó este importante lanzamiento y celebró junto a la marca la llegada de esta nueva propuesta.

Maite Mallen, directora comercial de Mallén Veterinaria, expresó su confianza en que Bravecto 1M Triple representará un importante aporte al bienestar y la protección de las mascotas en el país.

Asimismo, destacó el respaldo y la confianza de los médicos veterinarios ha brindado a la marca durante los 10 años transcurridos desde el lanzamiento de Bravecto 3M, resaltando que la llegada de esta nueva presentación representa un paso significativo hacia una nueva era de protección.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/aida-mercedes-y-johanna-alvarez-91092f2a.jpeg Aída Mercedes y Johanna Álvarez. (CORTESÍA DE MALLÉN MASCOTAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/neyla-rodriguez-lilliana-alvarez-y-alejandra-nunez-6030014e.jpeg Neyla Rodríguez, Lilliana Álvarez y Alejandra Núñez. (CORTESÍA DE MALLÉN MASCOTAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/jose-mallen-eliane-mallen-maite-mallen-y-monika-mallen-e16ced62.jpeg José Mallén, Eliane Mallén, Maité Mallén y Mónika Mallén. (CORTESÍA DE MALLÉN MASCOTAS) ‹ >