Mapfre es distinguida con el "Escudo de Confianza" por su trayectoria en el sector de servicios

Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre, y Sarah de Moya, vicepresidenta comercial de la Revista Mercado. ( CORTESÍA DE MAPFRE )

Mapfre recibió el "Escudo de Confianza" en la categoría Servicios de The Best of DR 2026, reconocimiento otorgado por Revista Mercado a empresas e instituciones que han dejado una huella significativa en el país gracias a su trayectoria, relevancia e impacto en sus respectivas áreas de actuación.

La distinción resalta uno de los valores más importantes dentro de la actividad aseguradora: la capacidad de generar credibilidad y respaldo a lo largo del tiempo.

En ese sentido, este galardón pone en valor el compromiso de Mapfre con la protección de personas, familias y empresas, así como su esfuerzo continuo por ofrecer soluciones y servicios alineados con las necesidades de sus clientes.

Con más de 20 años de presencia en República Dominicana, Mapfre se ha consolidado como una de las compañías de referencia del sector asegurador nacional.

A lo largo de estas dos décadas, ha fortalecido su operación mediante una oferta integral de seguros respaldada por estándares internacionales de calidad, una amplia red de atención y una estrategia centrada en el cliente.

The Best of DR 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/virna-foundeur-andres-mejia-monica-rojas-y-natacha-quiterio-3a06e74f.jpeg Virna Foundeur, Andrés Mejía, Mónica Rojas y Natacha Quiterio. (CORTESÍA DE MAPFRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/andres-mejia-presidente-ejecutivo-de-mapfre-y-jose-luis-alonso-presidente-de-mapfre-69ca27fd.jpeg Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre, y José Luis Alonso, presidente de Mapfre. (CORTESÍA MAPFRE) ‹ >

El "Escudo de Confianza" forma parte de la edición especial The Best of DR 2026, plataforma que desde hace 18 años desarrolla Revista Mercado para destacar a personalidades, iniciativas y organizaciones que han contribuido al desarrollo económico, empresarial y social del país mediante propuestas diferenciadoras y un desempeño consistente.

"La confianza es el principal activo de una aseguradora. Recibir este reconocimiento reafirma nuestro compromiso de seguir evolucionando, fortaleciendo nuestros servicios y acompañando a nuestros clientes con soluciones que les brinden protección y tranquilidad en cada etapa de sus vidas", expresó Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre en el país.

Asimismo, destacó que esta distinción es resultado del trabajo y la dedicación de los más de mil colaboradores de la compañía en la República Dominicana, así como de la confianza depositada por clientes, aliados y corredores durante estos años.

Respaldada por el Grupo Mapfre, uno de los principales grupos aseguradores del mundo con presencia en decenas de países, la compañía continúa apostando por el desarrollo del mercado asegurador dominicano, impulsando soluciones que promueven la protección, resiliencia y el bienestar de sus clientes.