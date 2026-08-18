Alamo Rent A Car recibe cuatro Traveller Review Awards 2026

Equipo de Aeropuerto Internacional de Punta Cana. ( ALAMO RENT A CAR )

Booking.com reconoció a Alamo Rent A Car, operada en el país por Motor Plan S.A., al otorgar los Traveller Review Awards 2026 a cuatro de sus oficinas en República Dominicana, un reconocimiento basado en las reseñas verificadas y las calificaciones de clientes que reservaron y utilizaron el servicio a través de la plataforma.

El reconocimiento, sustentado en reseñas verificadas de clientes reales, distinguió a las sucursales de:

Santo Domingo (Downtown, avenida Independencia)

(Downtown, avenida Independencia) Puerto Plata (Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón)

Ambas con una puntuación de 9.2 sobre 10; seguidas por Punta Cana (Aeropuerto Internacional de Punta Cana), con 8.4, y Santiago (Aeropuerto Internacional del Cibao), con 8.2.

Traveller Review Award

Las cuatro oficinas superaron el puntaje mínimo requerido por Booking.com para recibir un Traveller Review Award. En su decimocuarta edición, estos reconocimientos se sustentaron en más de 372 millones de reseñas verificadas de clientes de Booking.com en todas las categorías elegibles.

Para José Muñiz, director comercial de Motor Plan S.A., el resultado confirma que la calidad del servicio es consecuencia del compromiso diario de los equipos en cada oficina.

"Estos reconocimientos tienen un valor especial porque provienen de las experiencias compartidas por nuestros clientes. Las calificaciones reflejan el compromiso de nuestros equipos con un servicio cercano, ágil y confiable, y nos motivan a seguir elevando los estándares en cada oficina para que quienes visitan la República Dominicana cuenten con una experiencia de movilidad a la altura de sus expectativas", afirmó Muñiz.

Los Traveller Review Awards reconocen a los socios de alojamiento y transporte de Booking.com que mantienen las calificaciones más altas de sus clientes.

En el caso de las empresas de alquiler de vehículos, el reconocimiento exige una puntuación media mínima de 8.0 sobre 10 y al menos 10 reseñas verificadas recibidas hasta el 30 de noviembre de 2025.

Este reconocimiento reafirma el compromiso de Alamo Rent A Car con la excelencia en el servicio y fortalece su posicionamiento en el mercado dominicano de movilidad turística, con 18 oficinas de alquiler ubicadas en los principales aeropuertos y ciudades del país.