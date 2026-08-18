×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Ferretería Bellón
Ferretería Bellón

Ferretería Bellón culmina promoción con la entrega de premio

La iniciativa fue desarrollada para premiar la fidelidad de sus clientes y agradecer la confianza depositada en la marca durante el período promocional

    Expandir imagen
    Ferretería Bellón culmina promoción con la entrega de premio
    Emily McDougall, Pedro Ripoll,  y Nathalie Romero entregan a Juan Ramírez, ganador del Camión Dayun. (CORTESÍA FERRETERÍA BELLÓN)

    Bellón realizó la entrega oficial del camión Dayun a Juan Ramírez, ganador de la promoción "Móntate con Dyllu", una iniciativa desarrollada para premiar la fidelidad de sus clientes y agradecer la confianza depositada en la marca durante el período promocional.

    La entrega se llevó a cabo en un acto que reunió a representantes de Dyllu, Bellón y Ozama Trucks, quienes acompañaron al ganador en este importante momento y celebraron el cierre exitoso de una campaña que despertó gran entusiasmo entre clientes de todo el país.

    La promoción ofreció a los participantes la oportunidad de ganar un camión Dayun al adquirir productos de la marca, reafirmando el compromiso de la misma  de brindar beneficios que van más allá de la calidad de sus productos y que fortalecen la relación con sus clientes.

    Crear experiencias de valor 

    Durante la actividad, representantes de la marca destacaron que iniciativas de la promoción  que  reflejan la visión de la empresa de crear experiencias de valor para sus consumidores, al tiempo que impulsan el crecimiento de quienes confían en sus soluciones para el sector construcción.

    La marca  agradeció el respaldo recibido durante la promoción y reconoció el valioso apoyo de sus aliados estratégicos, cuya colaboración fue fundamental para hacer posible esta iniciativa: 

    • Bellón
    • Ozama Trucks

    Con acciones como esta, la marca en cuestión reafirma su compromiso de continuar desarrollando campañas que premien la preferencia de sus clientes, fortalezcan la relación con sus aliados comerciales y contribuyan al crecimiento de los profesionales y empresas que impulsan el desarrollo del país.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.