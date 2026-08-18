Grupo Ramos organiza la segunda edición de su hackathon

Grupo Ramos da inicio a AlphaRamos Week 2026, su plataforma de innovación y talento joven. ( CORTESÍA DE ALPHARAMOS WEEK )

Por segundo año consecutivo se realiza el AlphaRamos Week, primer hackathon de retail en República Dominicana y único en la región, organizado por el Grupo Ramos para impulsar el talento y la innovación.

El evento se realizará del 17 al 24 de agosto, teniendo como sede las instalaciones de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), donde participarán más de 60 alumnos de diversas universidades nacionales de carreras como Ingeniería, Administración de Empresas, Negocios, Mercadeo, tecnología, robótica y otras áreas más.

Durante el programa, los equipos tendrán acceso a talleres especializados, mentorías y espacios de colaboración.

Se les asignarán retos relativos al día a día del mercado minorista como experiencia del cliente, sostenibilidad, automatización, retail media, supply chain y la inteligencia artificial aplicada al área comercial. El jurado estará compuesto por líderes de la compañía y destacados profesionales del sector público y privado.

Una oportunidad para fortalecer la formación

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/18/alpharamos-week-2026-reune-a-lideres-y-aliados-para-impulsar-soluciones-para-el-retail-del-futuro-dc2404ac.jpeg AlphaRamos Week 2026 reúne a líderes y aliados para impulsar soluciones para el retail del futuro. (CORTESÍA DEALPHARAMOS WEEK)

En el marco de la inauguración, se celebró el panel "Reimaginando el futuro: empresa, tecnología y país en la era de la Inteligencia Artificial", en el que participaron Déiniel Cárdenas, vicepresidente ejecutivo de Tecnología de Grupo Ramos; María Waleska Álvarez, CEO de NAP del Caribe; Isaac Vásquez, director de Innovación del Ministerio de Administración Pública (MAP); y Carlos Barranco, CEO de Crecer Lab.

Durante el conversatorio, los panelistas exhortaron a los jóvenes a aprovechar al máximo la oportunidad que les brinda Grupo Ramos para fortalecer su formación, ampliar sus conocimientos y vincularse de manera directa con el sector productivo, así como con compañeros provenientes de distintas áreas e instituciones.

Asimismo, destacaron la importancia de trabajar de manera conjunta para reducir la brecha digital en todos los sectores productivos del país, promoviendo una participación más inclusiva en la economía y la sociedad impulsadas por la tecnología y la inteligencia artificial.

Por su parte el presidente ejecutivo de Grupo Ramos expresó que "nos enorgullece ver el talento del que dispone República Dominicana y la región en sus jóvenes. Ellos no se desmayan frente a los retos; por el contrario, se crecen en las dificultades".

También indicó que "estoy seguro de que en esta segunda edición estos muchachos nos van a sorprender mucho más". Los premios en esta oportunidad serán:

Para el equipo en primer lugar, RD$200 mil y un viaje todo incluido a un centro logístico de Amazon, en Seattle, EE. UU.

RD$200 mil y un a un centro logístico de Amazon, en Seattle, EE. UU. Para el segundo lugar, RD$180 mil y 4 becas NAP Academy, en ciberseguridad y analítica de datos.

RD$180 mil y 4 becas NAP Academy, en ciberseguridad y analítica de datos. Tercer lugar RD$100 mil y 4 certificaciones Fortinet.

Esta edición registra un aumento importante de participantes al pasar de 48 estudiantes en 2025 a más de 60 en la actualidad. Ellos provienen de la Pucmm, Unapec, Unibe, Barna Management School, UCSD, ITLA, Unicaribe, Unphu e ISA.

"Agradecemos el entusiasmo que han mostrado las instituciones educativas con esta iniciativa. De su mano, el AlphaRamos Week se fortalece. Sentimos que juntos, academia, empresa privada y sector gobierno hemos estrechado una relación que redunda en el fortalecimiento del ecosistema de innovación de la República Dominicana y de la región", agregó Mejía.