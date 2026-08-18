Restaurant Week 2026 integrará a Puerto Plata y Jarabacoa

Al centro, Giancarlo Bonarelli y Roberto Henríquez, junto a los galardonados del Restaurant Week 2025 y reconocidos especiales. ( JUAN GUIO )

Entre premiaciones y buenas nuevas Restaurant Week anunció su novena edición del 1 al 27 de septiembre 2026.El lanzamiento se hizo en el restaurante Larimar en Santo Domingo.

En Punta Cana arrancará esta ruta, del martes 1 al domingo 6 de septiembre; luego se continuará en Santiago, del lunes 7 al domingo 13; llegará a Santo Domingo, del lunes 14 al domingo 20, y concluirá simultáneamente en Puerto Plata y Jarabacoa, del lunes 21 al domingo 27.

La incorporación de Puerto Plata cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte), mientras Jarabacoa se suma mediante la Asociación de Restaurantes y Bares de Jarabacoa (Arabeja).

Esta iniciativa de la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), este año alcanza una participación récord de más de 200 restaurantes y extiende su propuesta a cinco destinos del país.

Una experiencia que trasciende la mesa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/img-20260818-wa0493-6faf11a5.jpg Juan Bancalari. (JUAN GUIO)

Durante la presentación, Juan Bancalari, presidente de Asonahores, destacó que el crecimiento de Restaurant Week coincide con una visión del turismo dominicano que apuesta por presentar al país como un conjunto de destinos con características propias.

"En un mercado turístico cada vez más competitivo, la gastronomía se consolida como un importante elemento diferenciador de la República Dominicana, capaz de conectar al visitante con nuestra cultura, identidad y tradiciones", señaló.

Bancalari resaltó además que el turismo gastronómico genera oportunidades para una amplia cadena de valor que incluye restaurantes, hoteles, productores, agricultores, pescadores y proveedores.

"Promover nuestra gastronomía diversifica la experiencia turística, dinamiza las economías locales y permite que los beneficios del turismo lleguen a más sectores y comunidades", afirmó.

Por su parte, Giancarlo Bonarelli, presidente de Aderes, explicó que la expansión responde a la evolución natural de la plataforma y a la intención de convertir Restaurant Week en una celebración nacional de la gastronomía.

"Restaurant Week continúa creciendo y evolucionando. La incorporación de Jarabacoa y Puerto Plata representa un paso significativo en nuestra visión de convertir esta experiencia en una verdadera celebración nacional de nuestra gastronomía", expresó.

"Esta expansión se integra al concepto de septiembre como Mes de la Gastronomía, promoviendo el recorrido entre destinos y fortaleciendo la gastronomía como parte esencial de la experiencia turística de la República Dominicana", sostuvo.

Menús y experiencia digital

Durante las cuatro semanas de celebración, los comensales podrán acceder a propuestas especiales de restaurantes y hoteles ofrecerán menús especiales de dos tiempos por RD$1,595 más impuestos y de tres tiempos por RD$1,995 más impuestos.

La experiencia también incorporará herramientas digitales para facilitar el recorrido. A través de códigos QR, los visitantes podrán consultar restaurantes, menús y beneficios, además de participar en la votación de los establecimientos.

Cada restaurante contará con un sticker escaneable que permitirá acceder a un Wallet digital y registrar un voto único por visita. Asimismo, el pasaporte digital centralizará la información de los establecimientos participantes en los cinco destinos.

Reconocimiento a la excelencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/19/img-20260818-wa0518-78f00da1.jpg Los representantes de las familias que componen el Restaurante Lina recibieron la distinción especial. (JUAN GUIO)

Durante el lanzamiento, también hubo espacio para reconocer a los restaurantes de la pasada edición, a partir de la valoración de los comensales y de la evaluación especializada de la Academia Dominicana de Gastronomía (ADG).

La introducción a esta parte importante de la velada, fue a cargo de Luis Ros, presidente de la ADG, quien destacó durante el acto la complejidad que supone mantener un restaurante y el esfuerzo de los empresarios y equipos que hacen posible cada experiencia gastronómica.

Con experiencia previa como propietario de restaurantes, Ros subrayó los múltiples factores que inciden en la operación de estos negocios, desde las condiciones económicas y laborales hasta la situación de los proveedores y el acceso a los productos.

En Santo Domingo, los favoritos de los comensales fueron Allez Bistrot, Casa Brava y Outback Steakhouse, mientras que la ADG reconoció a Ajualä, Allez Bistrot y Casa Brava.

En Santiago, los comensales eligieron a La Carretera Parador, El Tablón Latino y Casa Musa. La ADG, por su parte, seleccionó a Noah, Saga y Tenu.

En Punta Cana, los reconocimientos de los comensales recayeron en La Florecita, La Casita de Yeya PC y Noah Bávaro. La ADG distinguió a Punta Espada by Eden Roc, SBG Punta Cana y Unagui.

Durante el encuentro también fue entregado el Tenedor de la Gastronomía Dominicana 2025 al Restaurante Lina, por sus aportes al desarrollo de la gastronomía y del sector de la restauración en el país.

Asimismo, se otorgó un reconocimiento especial a José Silverio Taveras, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y contribución al desarrollo de la industria.