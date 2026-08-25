ADCS celebra tradicional "Reconocimiento al mérito estudiantil"

Amy Cruz Hilario recibe su distinción, de manos de Caroll Mueses y Yohanna Hilario. ( CORTESÍA DE ADCS )

La Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS) celebró su tradicional Reconocimiento al Mérito Estudiantil, una jornada dedicada a exaltar el esfuerzo, la disciplina y el compromiso académico de los hijos e hijas de sus miembros, en un encuentro que conjugó logros, alegría y confraternidad familiar.

La presidenta de la ADCS, Caroll Mueses, destacó que reconocer a las nuevas generaciones es también apostar por el futuro.

Resaltó que detrás de cada logro está la dedicación de los estudiantes y el acompañamiento invaluable de sus familias, al tiempo que reafirmó el compromiso de la asociación de continuar creando espacios que fortalezcan los vínculos entre sus miembros.

La actividad, celebrada en el auditorio del Jardín Botánico Nacional, en el marco de sus 50 años, reconoció a 26 estudiantes; cinco de ellos recibieron una distinción especial por excelencia académica, al superar los 95 puntos en los niveles primario y secundario.

Con la mirada puesta en el futuro, los estudiantes de secundaria con calificaciones superiores a 90 puntos recibieron becas del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), prestigiosa institución que, con 26 años formando talento tecnológico, abre nuevas puertas a sus sueños y desarrollo profesional.

Mérito académico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/jesus-romero-recibe-su-distincion-673023b9.jpg Caroll Mueses, Jesús Romero y María Isabel Matos. (CORTESÍA DE ADCS)

La moderación estuvo a cargo de Elizabeth Fondeur, secretaria de Relaciones Públicas y Comunicación de la ADCS, quien condujo una jornada concebida para celebrar el mérito académico y compartir en familia.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de pintacaritas, juegos y diversas propuestas recreativas que llenaron el encuentro de color, sonrisas y diversión.

El escenario sumó un significado especial a la celebración al acercar a las familias a uno de los espacios naturales y educativos más emblemáticos del país.

En su 50 aniversario, el Jardín Botánico Nacional ofrece además un sendero educativo, donde niños y jóvenes pueden aprender y descubrir a través de espacios como la Bibliotequita y la Oficinita, entre naturaleza y recreación.

La actividad contó con la presencia de miembros de la junta directiva de la ADCS:

Caroll Mueses

Elizabeth Fondeur

Yohanna Hilario

Dilenys Evangelista

Yosarah Fernández

Yamira Taveras

María Isabel Matos