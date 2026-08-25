Brugal abre las puertas de su Casa de la maestría en Puerto Plata

Representantes de Brugal, medios de comunicación y creadores de contenido posan en la Casa de la maestría en Puerto Platatras una de las actividades de la jornada, concebida para acercarlos al origen y la evolución de la marca. ( SUMINISTRADA )

En un encuentro que celebró el legado y la evolución de la industria del ron dominicano, Brugal recibió a periodistas y creadores de contenido, entre ellos representantes de Diario Libre, en una experiencia exclusiva en La Casa de la Maestría de Ron Brugal.

La jornada permitió a los invitados conocer de cerca el lugar donde comenzó la historia de la marca y descubrir los procesos, las personas y los conocimientos que, durante cinco generaciones, han contribuido a construir el carácter de sus rones.

El recorrido incluyó La Casa de la Maestría, las bodegas de envejecimiento y las líneas de producción, espacios desde los cuales los visitantes pudieron conocer cómo el tiempo, la madera, el clima y la experiencia humana intervienen en la creación de las distintas expresiones de Brugal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/experiencia-brugal-4-d7a8e3a4.jpg Foto cedida a Diario Libre sobre el encuentro con representantes de medios, creadores de contenido y ejecutivos de Brugal.

Uno de los momentos centrales estuvo protagonizado por Jassil Villanueva, Maestra Ronera de quinta generación y primera mujer en ocupar esta posición en República Dominicana, quien acompañó a los invitados y compartió detalles sobre la historia, la elaboración y las características sensoriales de los rones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/maestra-ronera-647ff7f2.jpg Jassil Villanueva, Maestra Ronera de quinta generación, acompañó a los invitados durante el recorrido y compartió detalles sobre la historia, los procesos y la riqueza sensorial de las expresiones de Brugal.(SUMINISTRADA)

La experiencia también incluyó un recorrido por algunos de los monumentos más emblemáticos de Puerto Plata, reafirmando el vínculo de la marca con la ciudad donde Andrés Brugal Montaner inició su sueño hace más de 135 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/experiencia-brugal-e9fab3d6.jpg La experiencia permitió a los invitados conocer las bodegas de envejecimiento y descubrir el papel que desempeñan el tiempo, la madera, el clima y la experiencia humana en la creación de los rones Brugal. (FACILITADA A DIARIO LIBRE)

Una noche de sabores

El encuentro culminó con una cena maridaje dirigida por la chef Catherine Lemoine, quien creó un menú especialmente concebido para acompañar Brugal 1888 y Maestro Reserva.

La propuesta gastronómica convirtió la mesa en un espacio de descubrimiento, donde cada plato buscó resaltar diferentes aromas, sabores y texturas de los rones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/bfp4963-c5b380d8.jpg La chef Catherine Lemoine lideró la cena maridaje que puso el cierre a la experiencia, con una propuesta gastronómica creada para dialogar con las expresiones Brugal 1888 y Maestro Reserva. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/bfp5110-a7e93e95.jpg La chef Catherine Lemoine lideró la cena maridaje. (SUMINISTRADA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/bfp5442-46285696.jpg La cena maridaje que puso el cierre a la experiencia. (SUMINISTRADA) ‹ >

Acompañada por Villanueva y Susana Ortega, embajadora de la marca, la velada permitió cerrar una experiencia que puso en primer plano la esencia de Brugal: una tradición de cinco generaciones que mantiene sus raíces en Puerto Plata mientras continúa proyectándose hacia el futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/exp-brug-f16c5731.jpg Una cena maridaje reunió gastronomía y ron en una experiencia sensorial que permitió descubrir nuevas dimensiones de sabor, textura y aroma. (CEDIDA)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/experiencia-brugal-5-63f144b7.jpg Una cena maridaje reunió gastronomía y ron que permitió descubrir nuevas dimensiones de sabor, textura y aroma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/bfp5697-81b86b49.jpg Imagen con una propuesta gastronómica creada para dialogar con las expresiones Brugal 1888 y Maestro Reserva.

"Para la marca, Puerto Plata no es únicamente el lugar donde comenzó su historia, sino el hogar espiritual desde el que continúa construyendo su legado y su visión de futuro", destacó Ortega.

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