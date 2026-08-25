Brugal abre las puertas de su Casa de la Maestría en Puerto Plata
Diario Libre participó en una experiencia exclusiva que conectó el origen, la tradición y la evolución de una de las marcas dominicanas más emblemáticas
En un encuentro que celebró el legado y la evolución de la industria del ron dominicano, Brugal recibió a periodistas y creadores de contenido, entre ellos representantes de Diario Libre, en una experiencia exclusiva en la Casa de la Maestría de Ron Brugal.
La jornada permitió a los invitados conocer de cerca el lugar donde comenzó la historia de la marca y descubrir los procesos, las personas y los conocimientos que, durante cinco generaciones, han contribuido a construir el carácter de sus rones.
El recorrido incluyó La Casa de la Maestría, las bodegas de envejecimiento y las líneas de producción, espacios desde los cuales los visitantes pudieron conocer cómo el tiempo, la madera, el clima y la experiencia humana intervienen en la creación de las distintas expresiones de Brugal.
Uno de los momentos centrales estuvo protagonizado por Jassil Villanueva, Maestra Ronera de quinta generación y primera mujer en ocupar esta posición en República Dominicana, quien acompañó a los invitados y compartió detalles sobre la historia, la elaboración y las características sensoriales de los rones.
La experiencia también incluyó un recorrido por algunos de los monumentos más emblemáticos de Puerto Plata, reafirmando el vínculo de la marca con la ciudad donde Andrés Brugal Montaner inició su sueño hace más de 135 años.
Una noche de sabores
- El encuentro culminó con una cena maridaje dirigida por la chef Catherine Lemoine, quien creó un menú especialmente concebido para acompañar Brugal 1888 y Maestro Reserva.
La propuesta gastronómica convirtió la mesa en un espacio de descubrimiento, donde cada plato buscó resaltar diferentes aromas, sabores y texturas de los rones.
Acompañada por Villanueva y Susana Ortega, embajadora de la marca, la velada permitió cerrar una experiencia que puso en primer plano la esencia de Brugal: una tradición de cinco generaciones que mantiene sus raíces en Puerto Plata mientras continúa proyectándose hacia el futuro.
"Para la marca, Puerto Plata no es únicamente el lugar donde comenzó su historia, sino el hogar espiritual desde el que continúa construyendo su legado y su visión de futuro", destacó Ortega.