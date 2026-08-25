Samsung presenta en República Dominicana su nueva refrigeradora Bespoke AI AutoView

Es muy probable que en un hogar práctico reine la armonía. Justamente, practicidad es el gran valor agregado que trae a República Dominicana Samsung con la refrigeradora Bespoke AI AutoView, un electrodoméstico que combina diseño, inteligencia artificial y tecnología de punta para transformar la experiencia en la cocina.

El evento de presentación se realizó de la mano de Casa Cuesta, socio estratégico de Samsung en el país.

Junsoo Kim, gerente de negocios regional de la división de electrodomésticos de Samsung, fue el encargado de ofrecer las palabras de apertura, destacando que la llegada de esta tecnología a al país responde a la visión de la compañía de " inspirar al mundo y crear el futuro" , apoyándose en soluciones de pantallas avanzadas e inteligencia artificial personalizada para enriquecer el día a día de los consumidores.

Por su parte, María Virginia Durán, gerente comercial de electrodomésticos de Casa Cuesta, resaltó que la relación entre ambas empresas ha estado marcada por la búsqueda constante de nuevas tecnologías para acercarlas a los consumidores dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/img-20260825-wa0339-3ba63240.jpg El evento se desarrollo en Casa Cuesta de la avenida 27 de Febrero. (JUAN GUIO)

Durán también destacó que los equipos presentados no se limitan a sumar funciones, sino que están diseñados para aprender de los usuarios, ayudarles a vivir mejor y adaptarse estéticamente a los espacios modernos del hogar.

Facilidad encantadora

La Master Trainer de Samsung, Letzea Baca, fue la encargada de explicar en detalle las especificaciones técnicas de la nueva refrigeradora.

Ella describió el equipo como un producto que "redefine el concepto de convivencia" en la cocina, gracias a su diseño de la línea Bespoke, su tecnología de enfriamiento y un acabado que se integra con facilidad a cualquier cocina moderna.

Entre las innovaciones más destacadas del equipo está la tecnología AutoView, que permite ver el interior del refrigerador de forma clara sin necesidad de abrir la puerta, pensada para adaptarse al ritmo de vida actual de las familias dominicanas.

Una TV con visión IA

La ocasión fue ideal para presentar también la más reciente línea de televisores Samsung, entre ellos el primer televisor Micro RGB del mundo compatible con Vision AI, una tecnología que redefine la manera en que los usuarios interactúan con sus televisores.

De acuerdo con la explicación técnica ofrecida durante el evento, el nuevo televisor no se limita a la función tradicional de reproducir contenido, sino que actúa como un "compañero" capaz de reconocer lo que el usuario está viendo y responder preguntas a través de la nueva interfaz de Samsung.

La marca también resaltó su liderazgo de dos décadas como la marca de televisores número uno a nivel global, atribuido a su innovación constante y al compromiso con los usuarios.

Además, resalta la precisión de color que ofrece el nuevo panel, calificado por la compañía como el más fiel a los tonos reales que se perciben en la vida cotidiana.