Emerge RD presenta a los finalistas de su primera edición y reconoce a pioneros de la moda

Diseñadores y mentores de los finalistas de esta primera entrega de Emerge RD. ( JUAN GUIO )

Emerge RD organizó un encuentro para dar a conocer las múltiples novedades que tiene, agradecer el apoyo recibido y reconocer el trabajo arduo de quienes se atrevieron a trillar el camino de la moda local, partiendo de cero.

La plataforma, dedicada a descubrir, formar, acompañar y proyectar a la nueva generación de diseñadores dominicanos, presentó a los jóvenes finalistas que avanzan hacia la etapa decisiva de su primera edición, dando a conocer la historia que acompaña a cada uno de ellos:

Georgie de Mata , del Instituto Mercy Jáquez

, del Instituto Mercy Jáquez Erick Lemos, de la Escuela de Altos de Chavón

Karla Ramírez, de la Escuela de Altos de Chavón

Heidy Feliz, del Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)

Leibrigui Urimare, de la Escuela de Altos de Chavón

Yenny Vásquez, de Santiago de los Caballeros

Junto a ellos también se presentaron los mentores que acompañarán a estos profesionales en su recorrido dentro de este proyecto, originado por el gurú de la moda dominicana Sócrates McKinney: Giannina Azar, Leonel Lirio, Magaly Tiburcio, Carlos de Moya, José Jhan y Maylé Vásquez.

Las colecciones de estos nuevos talentos serán presentadas en pasarela el miércoles 23 de septiembre en el Kimpton Las Mercedes, ante un jurado integrado por profesionales nacionales e internacionales.

La colección ganadora recibirá como premio principal una experiencia formativa en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, una de las instituciones de moda y diseño más reconocidas internacionalmente.

El programa de premios también incluye una pasantía remunerada, otorgada por la Fundación Jenny Polanco, así como oportunidades de visibilidad, acompañamiento profesional y vinculación con importantes actores de la industria.

Reconocimientos a la trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/socrates-mckinney-873b8ccc.jpg Sócrates McKinney y Rosario Tifá. (JUAN GUIO)

La siguiente etapa del evento fue tan importante como emocionante. Sócrates McKinney subió al escenario y resaltó la labor de quienes han construido la industria de la moda en República Dominicana.

Hizo un recuento de lo complejo que era, antes de las nuevas tecnologías, tener acceso a las tendencias mundiales, una barrera que hoy ya no existe.

"En esa generación teníamos una mujer. Esa mujer era como la mamá de nosotros. Porque ella nos apoyaba en todo... 'No llore, porque voy para allá'. Ella es como la Anna Wintour dominicana. Es un privilegio rendir un homenaje a esta periodista, a esta gran persona: Rosario Tifá", expresó McKinney.

Al recibir el reconocimiento, Tifá se emocionó, lloró y comentó: "Soy una crítica de la moda; por ejemplo, yo tengo que ver con la costura, con estos pioneros de la moda, yo tengo que ver con los cortes, y todo eso para escribir".

Asimismo, fue entregada una distinción a la revista A La Moda, por ser un producto de la visión del diseñador de moda Marcio Peña; y a Moda Jumbo, en persona de Madelyn Martínez Moya, por impulsar el talento local.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/250826-emerge-rd--foto-juan-guio4-4fe38936.jpg El evento se desarrolló en el Crowne Plaza. (JUAN GUIO)