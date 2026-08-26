ISM diversifica su portafolio con el nuevo Frutop Pulpix y un nuevo empaque 100 % reciclable

Industrias San Miguel (ISM) anunció la expansión de su marca Frutop hacia el mercado de bebidas en empaque de cartón (GS Pack). ( FOTO CEDIDA POR ISM )

Industrias San Miguel (ISM) anunció la expansión de su marca Frutop hacia el mercado de bebidas en empaque de cartón (GS Pack). Con esta propuesta, la empresa busca responder a las exigencias de practicidad, nutrición y conveniencia de las familias dominicanas, garantizando su presencia en momentos clave del consumo diario.

Actualmente, Frutop se ubica como una marca líder dentro de la categoría de jugos en el país. Su incursión en el segmento de cartón representa un paso natural para reforzar dicha posición de vanguardia e ingresar a nuevos hogares a través de una oferta que optimiza la relación entre valor, calidad y nutrición.

Esta innovación se apoya en la reciente puesta en marcha de las líneas de producción número 15 y 16 en su planta en Santiago Rodríguez.

Estas nuevas instalaciones, que amplían la capacidad operativa de la empresa para envasar diversas líneas de productos, operan bajo los más estrictos estándares de envasado aséptico. Gracias a esta tecnología transversal, el nuevo Frutop Pulpix garantiza su conservación y frescura hasta por ocho meses sin necesidad de conservantes artificiales.

La propuesta del nuevo Frutop Pulpix en cartón destaca por estar elaborada con pulpa de fruta natural y enriquecida con vitaminas A, E y C.

Inicialmente, el portafolio llega al mercado en los sabores preferidos por los dominicanos —Manzana, Pera y Melocotón—, e incorporará en una segunda etapa las opciones de Cóctel de Frutas y Mango.

Carlos Leal, gerente de Marketing de ISM, comentó que ´´como marca líder del mercado dominicano, con Frutop mantenemos al consumidor en el centro de cada decisión. Con este nuevo producto y empaque reafirmamos ese compromiso de calidad, elevando nuestra propuesta de valor mediante una presentación moderna y accesible que preserva la frescura y la nutrición en cada detalle.´´

El lanzamiento del nuevo producto y empaque no solo atiende a una meta comercial, sino que se integra como un pilar fundamental dentro de la estrategia de sostenibilidad de ISM en la República Dominicana.

El envase en cartón es 100% reciclable, enmarcándose dentro de un modelo integral de economía circular, uso eficiente de recursos y programas de educación comunitaria.

´´Llevamos un largo tiempo explorando esta tecnología con una preocupación genuina por el medio ambiente. Entrar al segmento de cartón encaja perfectamente en nuestra visión de desarrollo sostenible, demostrando que es posible ofrecer productos ganadores, accesibles y de la mejor calidad cuidando nuestro entorno´´, afirmó Mario Medina, gerente de Asuntos Corporativos y sostenibilidad de ISM.

Con esta apuesta, Industrias San Miguel reafirma su visión de futuro y su liderazgo en la industria de bebidas, elevando el estándar de la categoría a través de empaques sostenibles y de la más alta calidad.

Sobre ISM

Industrias San Miguel (ISM), se caracteriza por la eficiencia en el servicio y la calidad, factores que han contribuido, en más de 20 años, a reafirmar el liderazgo de la empresa basado en la fortaleza de sus principios y valores corporativos.

La posición que ocupa actualmente ISM, con sus marcas Kola Real, Cool Heaven, Frutop, Generade y Enerup, se debe a su espíritu de sana competencia, con el cual ha sabido ganarse la preferencia de los consumidores, además de una clara visión de largo plazo, donde el emprendimiento y la inversión han sido esenciales.

ISM ha asumido una actitud de compromiso social, apoyando además el arte nacional y proyectos de protección comunitaria y ambiental, que aseguran continuar por la senda de un crecimiento sostenible.