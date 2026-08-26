Prestige Modeling Academy celebra siete años con "The Grand Summer by Prestige 2026"

Fátima Betsalie Hernández, CEO de Prestige Modeling Academy, destacó que la institución busca ir más allá de la formación en modelaje, apostando por el desarrollo de la seguridad, ( CEDIDA )

Prestige Modeling Academy celebró su séptimo aniversario con The Grand Summer by Prestige 2026, una experiencia que combinó moda, verano y formación, y que además sirvió como cierre del Prestige Summer Camp 2026 y escenario para la graduación de las estudiantes de las categorías: Infantil, adolescente y adulto.

Las participantes culminaron un proceso de formación en modelaje, pasarela, expresión corporal, imagen, comunicación, etiqueta y desarrollo personal, demostrando durante la noche su evolución y seguridad sobre la pasarela.

El Summer Fashion Show presentó tres momentos inspirados en un día de verano: SUNLIGHT, una propuesta fresca y luminosa; GOLDEN HOUR, con un estilo casual chic, femenino y moderno; y AFTER DARK, con una propuesta elegante y sofisticada. La maestría de ceremonias estuvo a cargo de Jonairys Roberts.

Durante su discurso, Fátima Betsalie Hernández, CEO de Prestige Modeling Academy, destacó que la institución busca ir más allá de la formación en modelaje, apostando por el desarrollo de la seguridad, disciplina, comunicación, imagen personal y crecimiento humano de sus estudiantes. También agradeció a las familias, estudiantes y docentes que han acompañado estos siete años de trayectoria.

Como parte de la celebración, Rous Taveras recibió el reconocimiento como La Chica del Verano, mientras que Prestige presentó oficialmente Prestige Podcast, plataforma que abordará temas de comunicación, desarrollo personal, imagen y modelaje. Su primer episodio contará con Fátima Betsalie Hernández y Marylight De Lancer, Imagen Prestige 2026.

Otro de los anuncios principales fue El Legado PMA, iniciativa que otorgará siete becas especiales por el séptimo aniversario. Las beneficiarias participarán durante seis meses en un programa de formación en desarrollo personal, comunicación, imagen, modelaje, marca personal, liderazgo y responsabilidad social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/ba8920a6-3b88-4d5f-8c65-589df2ca1507-5fa9c9c2.jpg La celebración contó con la presencia de invitados especiales como Aileen De Camps, regidora de la Circunscripción 3, y Solimar Chalas, empresaria e influencer. (CEDIDA)

Prestige Modeling Academy es la escuela de formación integral para niñas y adolescentes, más prestigiosa de la zona oriental, pueden conocer más acerca de todos los programas que ofrecen a través de sus redes sociales @prestigemodelingacademyrd .

La celebración contó además con la presencia de invitados especiales como Aileen De Camps, regidora de la Circunscripción 3, y Solimar Chalas, empresaria e influencer.

Con The Grand Summer by Prestige 2026, la academia no solo celebró siete años de trayectoria, sino que abrió una nueva etapa enfocada en crear mayores oportunidades para el talento joven. Prestige Modeling Academy continuará desarrollando nuevos proyectos durante los próximos meses, incluyendo una nueva edición de Navidad Prestige.