TDC celebra su 28 aniversario

El grupo empresarial TDC se renueva al conmemorar 28 años de servicios, consolidándose como uno de los principales referentes en el sector energético en la República Dominicana.

La compañía, dedicada a la venta y transporte de combustibles, ofreció estos detalles al presentar su nueva imagen institucional bajo el lema: "Avanzar es cuidar", con el que reafirma su compromiso de ofrecer carburantes seguros y confiables, proteger el medioambiente y el entorno en el que opera.

Rafael Hernández, fundador y presidente de TDC, aseguró que el crecimiento de la empresa ha sido cimentado por la responsabilidad, confianza, solidez de sus operaciones y experiencia probada, dejando claro que este cambio de imagen representa la evolución de una empresa que apuesta por la innovación y excelencia.

"Con una visión de futuro nace la decisión de renovar nuestra imagen, no para cambiar nuestra trayectoria y esencia, sino para honrarla. Porque avanzar también significa cuidar: cuidar lo que somos, lo que hacemos y el impacto que generamos", aseguró Rafael Hernández.

Crecimiento sostenido

A lo largo de casi tres décadas, TDC ha experimentado un crecimiento sostenido, ampliando sus operaciones, generando 300 empleos directos y desarrollando un portafolio integral que abarca desde derivados tradicionales como el diésel y las gasolinas regular y premium, hasta servicios de saneamiento ambiental.

Además, TDC se distingue como el único distribuidor de combustibles del país con unidad especializada ante emergencias por:

Derrames de hidrocarburos

de hidrocarburos Para el manejo de los residuos

La recuperación ambiental de las áreas afectadas.

La fundadora y vicepresidenta de TDC, Juana González, explicó que el grupo empresarial mantiene su compromiso con la calidad y la responsabilidad, al tiempo que conserva una relación cercana con la gente, un rasgo que ha acompañado a la empresa desde sus inicios.

"En TDC entendemos que el desarrollo no se mide solo por los resultados, sino también por el impacto positivo que dejamos en las personas, en las comunidades y en el medioambiente. Esta renovación refleja esa visión: seguir creciendo, innovando y construyendo una empresa que genere valor y que pueda trascender en el tiempo", señaló Juana González.