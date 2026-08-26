Yuli Norberto entrega kits y útiles escolares a niños de sectores vulnerables ante inicio de clases

Yuli Norberto llevó a cabo una jornada de entrega de kits y útiles escolares destinada a decenas de niños y niñas de diversos sectores vulnerables. ( FOTO CEDIDA POR YULI NORBERTO )

Con motivo del inicio del año escolar, el dirigente comunitario Yuli Norberto llevó a cabo una jornada de entrega de kits y útiles escolares destinada a decenas de niños y niñas de diversos sectores vulnerables.

La iniciativa tiene como propósito aliviar la carga económica que representa el inicio de clases para las familias de escasos recursos, así como contribuir a que los estudiantes dispongan de las herramientas básicas necesarias para comenzar el nuevo período escolar de manera digna, organizada y motivadora.

Las entregas fueron realizadas en los sectores Ensanche Luperón, Ensanche Espaillat, Gualey, 24 de Abril, La Cañita, Los Guandules, La Ciénaga, Capotillo, La Zurza y Villas Agrícolas, donde niños y niñas recibieron materiales esenciales para apoyar su proceso educativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-24-at-95315-am-2-1416490b.jpeg La entrega de útiles escolares forma parte de las acciones de apoyo social promovidas por el dirigente comunitarioLa entrega de útiles escolares forma parte de las acciones de apoyo social promovidas por el dirigente comunitario. (FOTO CEDIDA POR YULI NORBERTO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-24-at-95316-am-177455df.jpeg Las entregas fueron realizadas en los sectores donde niños y niñas recibieron materiales esenciales para apoyar su proceso educativo. (FOTO CEDIDA POR YULI NORBERTO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/26/whatsapp-image-2026-08-24-at-95317-am-6-abd561bb.jpeg Yuli Norberto subrayó que la educación constituye una de las principales vías para transformar la vida de las familias y promover el desarrollo de las comunidades más necesitadas. (FOTO CEDIDA POR YULI NORBERTO) ‹ >

Compromiso con la educación

Durante las jornadas, Yuli Norberto manifestó su compromiso con la educación, el desarrollo comunitario y el bienestar de la niñez dominicana. Asimismo, destacó que garantizar el acceso a los recursos básicos para la educación representa una forma concreta de respaldar a las familias y fortalecer las oportunidades de los estudiantes.

Yuli Norberto subrayó que la educación constituye una de las principales vías para transformar la vida de las familias y promover el desarrollo de las comunidades más necesitadas.

En ese sentido, consideró fundamental continuar impulsando acciones sociales que respondan a las necesidades de la población y que coloquen a la niñez en el centro de las prioridades comunitarias.

La entrega de útiles escolares forma parte de las acciones de apoyo social promovidas por el dirigente comunitario, quien reiteró su disposición de seguir trabajando en favor de iniciativas que contribuyan al bienestar de las comunidades y al futuro de los niños y niñas dominicanos.